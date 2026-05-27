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Home // Bari // Centrodestra pugliese in piazza contro l’aumento Irpef, Zullo: “Prima di aumentare il fondo bisogna capire dove sono gli sprechi”

IRPEF ZULLO Centrodestra pugliese in piazza contro l’aumento Irpef, Zullo: “Prima di aumentare il fondo bisogna capire dove sono gli sprechi”

Questa mattina rappresentanti politici, consiglieri regionali e sostenitori hanno dato vita a un flash mob sul lungomare Nazario Sauro

Centrodestra pugliese in piazza contro l’aumento Irpef, Zullo: "Prima di aumentare il fondo bisogna capire dove sono gli sprechi"

Centrodestra pugliese in piazza contro l’aumento Irpef, Zullo: "Prima di aumentare il fondo bisogna capire dove sono gli sprechi" - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Bari // Foggia //

Protesta del centrodestra pugliese davanti alla Presidenza della Regione contro l’aumento dell’addizionale Irpef deciso per coprire il deficit della sanità regionale. Questa mattina rappresentanti politici, consiglieri regionali e sostenitori hanno dato vita a un flash mob sul lungomare Nazario Sauro, manifestando dissenso verso il provvedimento approvato dalla Regione Puglia.

La mobilitazione si è svolta nelle stesse ore in cui il presidente della Regione, Antonio Decaro, e l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, erano impegnati nel primo incontro ufficiale con i dieci direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi, sette dei quali nominati nei giorni scorsi.

Secondo gli esponenti del centrodestra, la protesta rappresenta il primo passo di una raccolta firme che interesserà tutti i Comuni pugliesi, con l’obiettivo di contrastare l’incremento dell’aliquota regionale.

Durante il presidio, i manifestanti hanno occupato parte del lungomare con bandiere e striscioni, causando rallentamenti alla circolazione per contestare quella che è stata definita una scelta “autoritaria”.

Tra le voci più critiche quella del senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, che ha dichiarato: “Prima di dire che dobbiamo aumentare il fondo, dobbiamo capire dove sono gli sprechi, perché per come gestiscono la Sanità in Puglia, più mettono soldi più ne sprecano”.

Duro anche il commento del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paride Mazzotta, secondo cui l’aumento dell’addizionale Irpef rappresenta “un’iniziativa autoritaria, perché non si può pensare di risanare la mala gestio di anni e anni mettendo le mani nelle tasche dei cittadini”.

Sulla questione è intervenuto anche il coordinatore regionale della Lega Roberto Marti, che ha respinto il paragone con i deficit sanitari registrati in altre regioni italiane, richiamato dal governatore Decaro per evidenziare il carattere nazionale del problema. “Gli altri governatori non si sono comportati così”, ha affermato Marti, aggiungendo: “Decaro aveva l’obbligo di dirlo già durante la campagna elettorale, perché è la prosecuzione esatta di un governo di dieci anni”.

Lo riporta ansa.it.

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