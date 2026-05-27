Si terrà venerdì 29 maggio 2026, a partire dalle ore 17.00, presso il Circolo di Torre Alemanna a Borgo Libertà (Cerignola), il convegno dal titolo “I Cavalieri Teutonici in Capitanata. L’esempio della Commenda Teutonica di Corneto”, un appuntamento dedicato all’approfondimento del ruolo dell’Ordine Teutonico in Puglia settentrionale tra storia, archeologia ed economia del territorio.

L’iniziativa rappresenta un passaggio chiave verso la nuova edizione della “Rievocazione storica” di Torre Alemanna, in programma il 6 e 7 giugno, che prevede visite guidate, spettacoli, laboratori, attività didattiche e degustazioni per ricostruire l’atmosfera medievale della Commenda.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Coesione Italia 21-27, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Cerignola, in collaborazione con la cooperativa sociale Frequenze, l’associazione storico-culturale “Imperiales Friderici II” e il consorzio di cooperative sociali Oltre.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cerignola Francesco Bonito, il programma prevede una serie di interventi scientifici e istituzionali. Il professor Pasquale Favia dell’Università di Foggia interverrà sull’analisi archeologica dell’insediamento di Corneto e sulla presenza teutonica in Capitanata. Il professor Kristjan Toomaspoeg dell’Università del Salento e presidente del CIROTM approfondirà invece le pratiche economiche e le risorse umane nella Commenda teutonica di Corneto.

Seguirà l’intervento di Alessandro Strinati, presidente dell’associazione “Imperiales Friderici II”, dedicato a regole, simboli e insegne dell’Ordine Teutonico, mentre i funzionari della Soprintendenza ABAP Bat-Fg Daniela Fabiano e Italo Maria Muntoni si concentreranno sulle attività di tutela del patrimonio storico e archeologico del territorio. La moderazione sarà affidata a Loredana Riccetti, referente di Torre Alemanna per la cooperativa Frequenze.

La serata sarà arricchita dalle suggestioni musicali della Camerata Mvsica Antiqva e si concluderà con un aperitivo in terrazza.

La successiva rievocazione storica di Torre Alemanna non si limiterà alla ricostruzione degli ambienti della Commenda Teutonica, ma includerà anche laboratori e attività dedicate alla vita nel casale di Corneto, con un focus particolare sulla figura di Benvenuto da Gubbio, frate francescano impegnato nell’assistenza a lebbrosi, viandanti e pellegrini, che visse e morì proprio a Corneto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare torrealemanna@reteoltre.it o il numero 392.9927977.