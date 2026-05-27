Edizione n° 6079

BALLON D'ESSAI

VERDI SPIAGGE  // Bandiere Verdi 2026, le spiagge a misura di bambino premiate dai pediatri: Calabria in testa
27 Maggio 2026 - ore  12:46

CALEMBOUR

CORROPOLI UCCISO // Corropoli, gatto ucciso e appeso a un cancello: denuncia e taglia degli animalisti
27 Maggio 2026 - ore  11:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Famiglie in Festa” ai Campi Diomedei di Foggia: musica, spettacolo e solidarietà

CAMPI DIOMEDEI “Famiglie in Festa” ai Campi Diomedei di Foggia: musica, spettacolo e solidarietà

La manifestazione si propone come un’occasione aperta alla cittadinanza per vivere una serata all’insegna di musica dal vivo

“Famiglie in Festa” ai Campi Diomedei di Foggia: musica, spettacolo e solidarietà

“Famiglie in Festa” ai Campi Diomedei di Foggia: musica, spettacolo e solidarietà

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Eventi //

Domenica 31 maggio alle ore 20, i Campi Diomedei di Foggia ospiteranno “Famiglie in Festa”, iniziativa promossa dall’Associazione Puzzle d’Amore ETS, guidata dalla presidente e organizzatrice Miriam Ventura, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle famiglie e promuovere momenti di socialità e condivisione.

La manifestazione si propone come un’occasione aperta alla cittadinanza per vivere una serata all’insegna di musica dal vivo, intrattenimento e partecipazione collettiva, in uno dei luoghi simbolo della vita sociale foggiana.

Sul palco si alterneranno artisti e ospiti, tra cui Miriam Ventura, Filippo Mendolicchio e Pierluigi Martire, insieme all’Elhits Band, Giovanna Russo, Sophia Renna, Antonio Niro, Enzo Nota, Ilaria Massimo, Carla Luciani, Mirna Colecchia, Giovanni e Roberta Mancini, Gabriele Bonfitto e il DJ Daniele Marasco, che animeranno la serata con momenti di spettacolo e musica.

Al centro dell’iniziativa ci saranno soprattutto le famiglie, chiamate a essere protagoniste di un momento di incontro e aggregazione pensato per rafforzare il senso di comunità e la partecipazione attiva.

L’evento nasce con l’intento di promuovere valori di inclusione, solidarietà e vicinanza sociale, creando uno spazio di festa e confronto tra cittadini, associazioni e realtà del territorio.

“Famiglie in Festa” punta così a coniugare intrattenimento e impegno sociale, valorizzando i legami familiari e il sostegno reciproco come elementi fondamentali della vita comunitaria.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO