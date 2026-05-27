Domenica 31 maggio alle ore 20, i Campi Diomedei di Foggia ospiteranno “Famiglie in Festa”, iniziativa promossa dall’Associazione Puzzle d’Amore ETS, guidata dalla presidente e organizzatrice Miriam Ventura, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle famiglie e promuovere momenti di socialità e condivisione.

La manifestazione si propone come un’occasione aperta alla cittadinanza per vivere una serata all’insegna di musica dal vivo, intrattenimento e partecipazione collettiva, in uno dei luoghi simbolo della vita sociale foggiana.

Sul palco si alterneranno artisti e ospiti, tra cui Miriam Ventura, Filippo Mendolicchio e Pierluigi Martire, insieme all’Elhits Band, Giovanna Russo, Sophia Renna, Antonio Niro, Enzo Nota, Ilaria Massimo, Carla Luciani, Mirna Colecchia, Giovanni e Roberta Mancini, Gabriele Bonfitto e il DJ Daniele Marasco, che animeranno la serata con momenti di spettacolo e musica.

Al centro dell’iniziativa ci saranno soprattutto le famiglie, chiamate a essere protagoniste di un momento di incontro e aggregazione pensato per rafforzare il senso di comunità e la partecipazione attiva.

L’evento nasce con l’intento di promuovere valori di inclusione, solidarietà e vicinanza sociale, creando uno spazio di festa e confronto tra cittadini, associazioni e realtà del territorio.

“Famiglie in Festa” punta così a coniugare intrattenimento e impegno sociale, valorizzando i legami familiari e il sostegno reciproco come elementi fondamentali della vita comunitaria.