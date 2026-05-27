Edizione n° 6079

BALLON D'ESSAI

VERDI SPIAGGE  // Bandiere Verdi 2026, le spiagge a misura di bambino premiate dai pediatri: Calabria in testa
27 Maggio 2026 - ore  12:46

CALEMBOUR

CORROPOLI UCCISO // Corropoli, gatto ucciso e appeso a un cancello: denuncia e taglia degli animalisti
27 Maggio 2026 - ore  11:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Ferrari elettrica, Flavio Briatore: “I cinesi non ce la copieranno”

FERRARI BRIATORE Ferrari elettrica, Flavio Briatore: “I cinesi non ce la copieranno”

"L’ho vista anche io la Ferrari Luce e per me ha un gran vantaggio. I cinesi non ce la copieranno. Per adesso non c’è niente da dire”

Ferrari elettrica, Flavio Briatore: “I cinesi non ce la copieranno”

Ferrari elettrica, Flavio Briatore: “I cinesi non ce la copieranno” - Fonte Immagine: ilfattoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Attualità //

La nuova Ferrari elettrica “Luce” continua a far discutere e, dopo la presentazione ufficiale al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, arrivano critiche pesanti da parte di nomi storici legati al mondo del Cavallino. Tra questi anche Flavio Briatore, che ha espresso senza mezzi termini il proprio giudizio sul nuovo modello a zero emissioni.

Ciao ragazzi, me lo state chiedendo in tanti. L’ho vista anche io la Ferrari Luce e per me ha un gran vantaggio. I cinesi non ce la copieranno. Per adesso non c’è niente da dire”, ha dichiarato Briatore, commentando in modo ironico e pungente la nuova vettura.

Alla cerimonia di presentazione erano presenti John Elkann, presidente di Ferrari Spa e tra i principali sostenitori del progetto elettrico, Piero Ferrari, vicepresidente dell’azienda, e l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Il debutto della nuova supercar sarebbe stato seguito anche da una giornata difficile sul fronte finanziario, con un calo in Borsa superiore all’8%, pari all’8,37%, registrato nelle ore successive al lancio del modello.

Sulla stessa linea anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari, che ha espresso forti perplessità sul progetto: “Con la Ferrari elettrica c’è il rischio della distruzione di un mito. Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Mi dispiace moltissimo, spero che si tolga il Cavallino, almeno, da quella macchina”. Poi una stoccata simile a quella di Briatore: “È una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno”.

Dal punto di vista tecnico, la Ferrari Luce si presenta con quattro motori indipendenti, uno per ruota, per una potenza complessiva di 1.050 cavalli. La vettura dispone di una batteria da 122 kWh a 800 volt, con un’autonomia dichiarata di 530 chilometri. Prestazioni da supercar: 0-100 km/h in 2,5 secondi, 0-200 in 6,8 secondi e una velocità massima superiore ai 310 km/h.

La nuova Ferrari elettrica sarà commercializzata a un prezzo di listino di 550mila euro, mentre le prime consegne sono previste entro la fine del 2026.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO