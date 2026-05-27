Foggia boccheggia: oggi pomeriggio toccati i 35 gradi, scoppia il “caldone”

FOGGIA – Il grande caldo è arrivato all’improvviso. Nel pomeriggio di oggi il termometro a Foggia ha raggiunto i 35 gradi, come mostrato anche dai display cittadini, trasformando le strade del centro in una vera e propria fornace urbana.

Complice il sole pieno e l’assenza di vento, l’afa si è fatta sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata, con tanti foggiani costretti a cercare riparo all’ombra o nei locali climatizzati. Traffico rallentato, bottigliette d’acqua in mano e temperature roventi hanno caratterizzato il pomeriggio cittadino.

Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe continuare anche nei prossimi giorni, con valori ben oltre la media stagionale e picchi elevati soprattutto nelle aree interne della Capitanata. Gli esperti consigliano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani e bambini.

L’estate, insomma, entra nel vivo e Foggia torna a fare i conti con il suo storico “caldone”.