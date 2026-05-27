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STEFANIA RAGO Foggia non dimentica Stefania Rago: il 3 giugno una fiaccolata per la memoria e la giustizia

La fiaccolata vuole essere non soltanto un momento commemorativo, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul dramma della violenza domestica e dei femminicidi

Foggia proclama il lutto cittadino per Stefania Rago: sabato 2 maggio i funerali

Stefania Rago - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una città che sceglie di non voltarsi dall’altra parte. Una comunità che si stringe attorno al dolore di una famiglia trasformando il ricordo in presenza, partecipazione e richiesta di giustizia.

Si terrà il prossimo 3 giugno 2026, alle ore 18, la fiaccolata in memoria di Stefania Rago, la donna uccisa lo scorso 23 aprile dal marito Antonio Fortebraccio con quattro colpi di pistola. L’iniziativa partirà dalla chiesa di San Michele per raggiungere Palazzo di Città, in un cammino silenzioso ma carico di significato.

A promuovere l’evento è la figlia Jessica Rago, che attraverso un messaggio affidato ai social e alla locandina dell’iniziativa ha invitato la cittadinanza a partecipare. Un appello semplice, ma profondo: esserci. Per Stefania, per tutte le donne vittime di violenza e per quei figli che continuano a convivere con ferite impossibili da cancellare.

La fiaccolata vuole essere non soltanto un momento commemorativo, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul dramma della violenza domestica e dei femminicidi. Le luci delle fiaccole illumineranno simbolicamente il ricordo di Stefania, trasformandosi in un messaggio di vicinanza, ascolto e responsabilità sociale.

“Per chi non ha più voce e per chi ogni giorno combatte battaglie invisibili”, si legge nel messaggio diffuso dagli organizzatori. Un invito rivolto all’intera comunità foggiana affinché nessuna storia venga dimenticata e nessun dolore resti isolato nel silenzio.

All’iniziativa hanno aderito anche associazioni e realtà del territorio impegnate nella tutela delle donne e nella promozione della cultura della prevenzione e del rispetto. La partecipazione della cittadinanza rappresenterà un segnale forte contro ogni forma di violenza.

Foggia, dunque, si prepara ad accendere una luce per Stefania. Una luce che vuole diventare memoria viva, coscienza collettiva e richiesta di giustizia. Lo riporta AntennaSud.it.

Foggia non dimentica Stefania Rago il 3 giugno una fiaccolata per la memoria e la giustizia
Foggia non dimentica Stefania Rago il 3 giugno una fiaccolata per la memoria e la giustizia

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