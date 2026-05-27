Foggia, nuove dipendenze tra gli adolescenti: i risultati dell’indagine Emmaus

Si terrà venerdì 29 maggio alle ore 17, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia, l’evento conclusivo dell’indagine condotta dall’Equipe Territoriale Emmaus sulle nuove dipendenze comportamentali in adolescenza, un fenomeno in crescita che riguarda social network, videogiochi, gioco d’azzardo online, shopping compulsivo e dipendenze affettive.

Il progetto, denominato “In-Dipendenti”, è stato sviluppato nell’arco di due anni di lavoro con gli studenti delle scuole superiori di Foggia, con attività svolte sia negli istituti scolastici sia nella comunità di recupero Emmaus. L’iniziativa è stata finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le Politiche contro la Droga e le altre Dipendenze.

L’incontro, dal titolo “Dipendenze Comportamentali in Adolescenza: scuola, clinica e istituzioni a confronto”, si svolgerà alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alfonso Vito e dell’arcivescovo S.E. Giorgio Ferretti. Saranno inoltre presenti il presidente dell’Associazione Comunità sulla strada di Emmaus Raffaele Ruggiero, il direttore generale uscente dell’Asl Foggia Antonio Nigri e l’assessora alle Politiche giovanili Alice Amatore, che introdurrà i lavori.

Nel corso del convegno verranno presentati i risultati della ricerca, condotta negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 su un campione di circa 1.500 studenti, che fornisce un quadro scientifico aggiornato sulle nuove forme di dipendenza tra i giovani.

Prevista anche la presentazione della pubblicazione ufficiale del progetto, curata dalla professoressa Barbara Angelillis, responsabile scientifica della ricerca e docente di Statistica e Analisi dei dati presso l’Università degli Studi di Foggia e la LUM “Giuseppe Di Gennaro”. Sarà inoltre illustrato un secondo studio dedicato alla mappatura dei luoghi del divertimento giovanile a Foggia.

A chiudere i lavori interverranno il dottor Angelo De Giorgi, direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale “Teresa Masselli-Mascia” di San Severo, con un approfondimento sulle esperienze cliniche legate alle dipendenze comportamentali, e il dottor Fausto Campanozzi, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asl Foggia, che illustrerà il punto di vista dei servizi sanitari sul fenomeno.

La moderazione dell’incontro sarà affidata allo psicoterapeuta e responsabile di progetto Giuseppe Centra, che guiderà il confronto tra scuola, istituzioni e mondo sanitario su un tema sempre più centrale nelle nuove generazioni.