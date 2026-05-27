Il Foggia guarda al passato per costruire il futuro. Tra le prime mosse in vista della prossima stagione prende sempre più quota l’ipotesi di un ritorno di Giuseppe Pavone all’interno dell’organigramma rossonero.

Un nome storico per la piazza foggiana, che potrebbe tornare con un ruolo dirigenziale di primo piano nella nuova struttura tecnica del club.

Secondo le indiscrezioni, l’ex direttore sportivo sarebbe vicino a ricoprire l’incarico di supervisore dell’area tecnica, diventando così una figura di riferimento nella fase iniziale della programmazione sportiva. L’obiettivo della società sarebbe quello di affidarsi all’esperienza e alla conoscenza dell’ambiente di Pavone per gettare le basi del nuovo progetto, prima di completare l’organigramma con l’arrivo di un direttore sportivo di alto profilo.

Un ritorno che avrebbe anche un forte valore simbolico. Giuseppe Pavone è infatti profondamente legato alla storia del Foggia, sia da calciatore che da dirigente. In maglia rossonera ha vissuto stagioni importanti tra Serie A e Serie B, mentre successivamente ha ricoperto ruoli dirigenziali contribuendo alla costruzione di diversi progetti tecnici nel corso degli anni.

L’ultima esperienza con il club risale alla stagione 2021-2022, ma il rapporto con l’ambiente foggiano non si è mai realmente interrotto. Per questo motivo, il suo possibile rientro viene visto da molti tifosi come una scelta in grado di garantire competenza, conoscenza della piazza e continuità con la tradizione rossonera.

La società starebbe valutando attentamente la soluzione, consapevole della necessità di ripartire da figure esperte dopo una stagione complessa. Pavone potrebbe quindi rappresentare il primo tassello della nuova organizzazione tecnica, con il compito di affiancare la dirigenza nella pianificazione del mercato e nella scelta delle figure operative.

Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma il nome dell’ex ds continua a circolare con insistenza attorno al mondo Foggia. Un segnale che conferma la volontà del club di programmare il futuro puntando su esperienza e identità.

Fonte: TuttoCalcioPuglia.com