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Hai un problema da segnalare? Stato Quotidiano ti ascolta. Ecco come contattarci

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Attualità // Manfredonia //

Hai un problema da segnalare? Stato Quotidiano ti ascolta

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1 commenti su "Hai un problema da segnalare? StatoQuotidiano ti ascolta. Ecco come contattarci"

  1. Devo segnalare una problema di ordine di viabilità.
    Purtroppo c’è via Galileo Galilei ( strada che inizia dalla chiesa San Camillo) che è a doppio senso e purtroppo nonostante c’è il divieto di sosta andando verso Monticchio sulla sinistra si parcheggia senza scrupoli, creando problemi di viabilità quando ci sono due mezzi in in senso di marcia opposti.
    Onde evitare continue discussioni tra i conducenti, perché non la si fa diventare una strada a senso unico opposto a Via Giacomo Matteotti ( strada dell’ospedale) come già lo è?
    Spero sia stato chiaro e si risolva questa situazione

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