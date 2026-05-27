Un racconto intimo e doloroso, che riporta alla luce le ferite dell’adolescenza e il peso della discriminazione vissuta tra i banchi di scuola. Vladimir Luxuria, ospite del programma televisivo La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha ripercorso alcuni degli episodi di bullismo subiti durante gli anni scolastici, parlando apertamente delle umiliazioni affrontate quando era ancora molto giovane.

«Quando andavo a scuola le classi erano divise per genere e io ero in quella maschile», ha raccontato Luxuria durante l’intervista. Un contesto che, ha spiegato, rendeva ancora più evidente il suo sentirsi diversa rispetto agli altri compagni. A pesare maggiormente erano soprattutto alcuni momenti della vita scolastica quotidiana, vissuti con disagio e sofferenza.

Tra i ricordi più difficili, quello legato all’ora di educazione fisica. «Era considerata l’ora della dimostrazione di virilità», ha spiegato Vladimir Luxuria, sottolineando quanto quel tipo di ambiente amplificasse il senso di esclusione che provava. «Io, che ero effemminata, ero ancora più diversa», ha aggiunto.

Il momento più traumatico arrivava negli spogliatoi, prima delle lezioni sportive. Proprio lì, secondo quanto raccontato dall’ex parlamentare e attivista, si consumavano gli episodi più umilianti e crudeli da parte dei compagni. «Mi facevano la pipì nelle scarpe», ha ricordato con amarezza, descrivendo un clima di derisione e violenza psicologica che ha segnato profondamente la sua adolescenza.

Parole forti, pronunciate senza rabbia ma con la consapevolezza di chi ha trasformato il dolore in testimonianza pubblica. Luxuria ha più volte parlato negli anni delle discriminazioni subite, diventando una delle voci più importanti nella lotta contro omofobia, transfobia e bullismo.

Il suo intervento televisivo ha riacceso il dibattito sull’importanza dell’educazione al rispetto e dell’inclusione nelle scuole, temi oggi sempre più centrali ma che, per molte generazioni, sono stati a lungo ignorati. Il racconto di Vladimir Luxuria diventa così non solo una confessione personale, ma anche un messaggio rivolto ai più giovani e a chi vive situazioni simili: la diversità non deve mai diventare motivo di emarginazione.

Lo riporta leggo.it.