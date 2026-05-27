L’Italia riparte dai giovani. In attesa di sciogliere il rebus sul nuovo commissario tecnico, la Nazionale si prepara a vivere una fase di transizione affidata a Silvio Baldini. Il tecnico toscano guiderà gli azzurri nelle prossime amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, due appuntamenti che serviranno soprattutto a testare il futuro del calcio italiano. Una scelta temporanea, ma che racconta già molto della direzione intrapresa dalla Federcalcio.

Nel frattempo, però, il dibattito sul prossimo ct entra sempre più nel vivo. E a sorpresa, nelle ultime ore Roberto Mancini avrebbe superato Antonio Conte nelle quote dei bookmaker per un clamoroso ritorno sulla panchina azzurra. Un’ipotesi che fino a qualche settimana fa sembrava difficile anche solo da immaginare, soprattutto dopo l’addio burrascoso dell’ex tecnico della Nazionale nell’estate del 2023. Oggi, invece, lo scenario appare completamente cambiato.

Secondo gli operatori di scommesse, Mancini sarebbe tornato il nome più caldo grazie alla sua esperienza internazionale e alla conoscenza dell’ambiente federale. A suo favore peserebbe soprattutto il ricordo del trionfo agli Europei del 2021, ultimo grande successo del calcio italiano. Più complicata, invece, la pista che porta ad Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli continua a rappresentare un profilo gradito a una parte della tifoseria e della dirigenza, ma il suo eventuale arrivo sarebbe legato a garanzie tecniche ed economiche molto elevate.

In questo quadro pieno di incertezze, prende forma l’idea di una “Giovine Italia”. Baldini, infatti, dovrebbe convocare un gruppo composto quasi interamente dai migliori talenti dell’Under 21, con l’obiettivo di iniziare un nuovo ciclo puntando su entusiasmo e freschezza. A fare da guida ci sarà Gianluigi Donnarumma, ormai punto fermo della Nazionale e leader naturale dello spogliatoio. Sarà lui il riferimento per una squadra sperimentale chiamata a rilanciare entusiasmo dopo mesi complicati.

La scelta di affidarsi ai giovani non è casuale. In Federazione cresce la convinzione che il calcio italiano abbia bisogno di ripartire da un progetto tecnico sostenibile e orientato al futuro. Le ultime delusioni internazionali hanno lasciato il segno e la sensazione è che serva una rifondazione vera, non soltanto un cambio in panchina. Per questo le prossime amichevoli saranno osservate con grande attenzione, anche se il risultato passerà inevitabilmente in secondo piano rispetto alle indicazioni che arriveranno dal campo.

Resta però da capire quali saranno le tempistiche per la nomina definitiva del nuovo ct. La Figc starebbe valutando diversi profili, senza escludere colpi di scena. Oltre a Mancini e Conte, sullo sfondo restano altri nomi italiani e stranieri, anche se al momento nessuna trattativa sarebbe entrata nella fase decisiva. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dagli equilibri politici interni alla Federazione.

Intanto, il ritorno di Roberto Mancini divide tifosi e addetti ai lavori. C’è chi vede nell’ex ct l’uomo ideale per ricostruire rapidamente una squadra competitiva e chi, invece, considera ormai chiuso il suo ciclo azzurro. Di certo, il suo nome continua a pesare e il fatto che sia tornato in cima alle quote conferma quanto il suo profilo venga ancora considerato centrale nelle strategie future della Nazionale.

Per ora, però, la scena sarà tutta per Silvio Baldini e per i ragazzi dell’Under 21. Una Nazionale giovane, sperimentale e chiamata a riportare entusiasmo attorno alla maglia azzurra. In attesa di capire chi guiderà davvero il nuovo corso dell’Italia.

Lo riporta leggo.it