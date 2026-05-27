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Home // Cronaca // Malore per 63enne di Manfredonia a bordo di pescherecchio, salvato

MARITTIMO MANFREDONIA Malore per 63enne di Manfredonia a bordo di pescherecchio, salvato

L’allarme è scattato intorno alle 9.10, quando il comandante del peschereccio ha contattato via radio la sala operativa della Guardia Costiera

GUARDIA COSTIERA NOTTE, IMMAGINE D'ARCHIVIO

GUARDIA COSTIERA NOTTE, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Paura al largo della costa molisana, dove un marittimo di 63 anni è stato soccorso dalla Guardia Costiera dopo aver accusato un improvviso malore mentre si trovava a bordo di un peschereccio della marineria di Termoli. L’uomo, originario di Manfredonia, lamentava forti dolori addominali e alla schiena mentre l’imbarcazione si trovava a circa 21 miglia nautiche dal porto termolese.

L’allarme è scattato intorno alle 9.10, quando il comandante del peschereccio ha contattato via radio la sala operativa della Guardia Costiera chiedendo un intervento urgente. Ricevuta la segnalazione, è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi per raggiungere l’imbarcazione e prestare assistenza al marittimo.

Le operazioni si sono svolte in tempi rapidi. Il 63enne è stato recuperato e trasportato fino al porto di Termoli, dove ad attenderlo c’era il personale sanitario del 118. Una volta sbarcato, l’uomo è stato affidato ai medici per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’intervento della Guardia Costiera si è concluso senza particolari criticità, garantendo il trasferimento in sicurezza del marittimo nonostante la distanza dalla costa. Restano da chiarire le cause del malore che ha colpito l’uomo durante l’attività in mare.

Ancora una volta si conferma fondamentale il presidio operativo della Guardia Costiera nelle attività di soccorso e assistenza ai lavoratori del mare, soprattutto nelle situazioni di emergenza che si verificano lontano dalla terraferma. Lo riporta rainews.it.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Malore per 63enne di Manfredonia a bordo di pescherecchio, salvato"

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