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Home // Cronaca // Manfredonia, gattino finisce nel motore di un’auto: vettura in panne e orrenda fine per l’animale. “Salviamo i randagi”

EMERGENZA GATTINI Manfredonia, gattino finisce nel motore di un’auto: vettura in panne e orrenda fine per l’animale. “Salviamo i randagi”

Una volta trasportata l’auto presso un elettrauto della zona Scaloria, sarebbe emersa la reale causa del guasto

Manfredonia, gattino finisce nel motore di un’auto: vettura in panne e traffico paralizzato

ph ilmessaggero

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Brutta disavventura per un automobilista di Manfredonia che, mentre accompagnava le figlie all’asilo, si è ritrovato improvvisamente con l’auto in avaria dopo un episodio che avrebbe coinvolto un gattino randagio nascosto nel vano motore.

Secondo il racconto dell’uomo, tutto sarebbe iniziato con un rumore improvviso, “come se avessi schiacciato un sasso”, percepito pochi minuti dopo la partenza. Subito dopo, sul cruscotto della Peugeot si sarebbe accesa la spia relativa alla mancata ricarica della batteria.

Convinto inizialmente di avere un problema elettrico, il conducente si sarebbe diretto verso Foggia per sostituire la batteria, dopo aver contattato l’officina. Durante il tragitto, però, all’altezza della zona Castriotta Auto, la situazione sarebbe peggiorata rapidamente: sulla vettura si sarebbero accese numerose spie elettroniche fino al completo spegnimento del mezzo nei pressi della stazione Ovest, costringendo il conducente a fermarsi in mezzo alla strada e a richiedere il carro attrezzi.

Una volta trasportata l’auto presso un elettrauto della zona Scaloria, sarebbe emersa la reale causa del guasto: la rottura della cinghia dell’alternatore, che avrebbe impedito la ricarica della batteria e provocato il blocco totale della vettura.

A quel punto, il proprietario dell’auto avrebbe collegato l’accaduto a una segnalazione ricevuta poche ore prima da un vicino di casa, che lo aveva avvisato della presenza di alcuni gattini randagi soliti infilarsi nei motori delle auto parcheggiate nella zona sopra il Dok, nei pressi della caserma dei Carabinieri.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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