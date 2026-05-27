MANFREDONIA – Il mercato settimanale di Scaloria resterà aperto in via straordinaria anche nella giornata del 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Domenico La Marca in seguito alle richieste avanzate da alcune associazioni di categoria.

L’amministrazione comunale ha deciso di accogliere l’istanza evidenziando come il mercato rappresenti “un’opportunità per il sostegno e l’incentivazione del commercio” oltre a garantire un servizio importante alla cittadinanza.

L’ordinanza stabilisce che il mercato comunale settimanale della zona Scaloria si svolgerà regolarmente nel rispetto dei consueti orari previsti dal Documento strategico del commercio adottato dal Comune di Manfredonia.

Il provvedimento richiama la normativa nazionale e regionale sul commercio, compresa la legge regionale pugliese numero 24 del 2015 e il documento strategico del commercio approvato dall’ente comunale.

Contestualmente il sindaco ha disposto la trasmissione dell’ordinanza alle forze dell’ordine e alla Polizia locale, mentre ai dirigenti competenti è stato chiesto di assicurare i servizi necessari per il corretto svolgimento del mercato, compresi i bagni pubblici e le attività di spazzamento e pulizia dell’area.

L’apertura straordinaria del 2 giugno consentirà quindi agli operatori commerciali di svolgere regolarmente le attività di vendita anche durante la festività nazionale, garantendo continuità al mercato settimanale di Scaloria.