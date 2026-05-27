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Home // Manfredonia // Manfredonia, traffico illecito di rifiuti. PD: “Dietro le 200 tonnellate al Lido Romagna un sistema criminale organizzato”

LIDO ROMAGNA Manfredonia, traffico illecito di rifiuti. PD: “Dietro le 200 tonnellate al Lido Romagna un sistema criminale organizzato”

Le oltre 200 tonnellate di rifiuti abbandonate nell’area del “Lido Bagni Romagna” sarebbero state il risultato di un articolato sistema illecito di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali

ECOBALLE MANFREDONIA, EX BAGNI ROMAGNA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA — Le oltre 200 tonnellate di rifiuti abbandonate nell’area del “Lido Bagni Romagna” sarebbero state il risultato di un articolato sistema illecito di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali provenienti da impianti industriali di Puglia, Campania e Lazio.

È quanto emerge dalla vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari che, all’alba di oggi 27 maggio, ha portato all’esecuzione di diciannove misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta sul traffico illecito di rifiuti speciali.

Un quadro definito inquietante, che riporta l’attenzione su una delle emergenze ambientali più discusse degli ultimi anni nel territorio sipontino. La vicenda era stata seguita anche da StatoQuotidiano, diretto da Giuseppe de Filippo, e oggi trova nuovi riscontri investigativi.

Alla luce degli sviluppi dell’inchiesta, viene rivalutato il lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Manfredonia, dall’assessora all’Ambiente Rita Valentino e dai tecnici comunali, impegnati per mesi in un complesso iter burocratico per bonificare un’area che, secondo gli investigatori, sarebbe stata trasformata in un vero e proprio sito di smaltimento da parte di organizzazioni criminali.

I lavori di rimozione dei rifiuti iniziarono il 23 luglio 2025 e si conclusero nei primi giorni di agosto dello stesso anno, con la definitiva eliminazione dei cumuli abbandonati.

Determinante fu l’interlocuzione avviata dal Comune di Manfredonia con la Regione Puglia, che portò allo stanziamento di 100 mila euro destinati alle operazioni di bonifica. Un ruolo importante venne svolto anche dall’allora consigliere regionale Paolo Campo, che seguì la vicenda presso gli uffici regionali.

Prima della rimozione definitiva dei rifiuti si registrò anche un tentativo di incendio dell’area, sventato grazie al tempestivo intervento dei residenti, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco.

L’operazione della DDA di Bari conferma oggi la complessità delle attività necessarie per affrontare fenomeni di questo tipo e ridimensiona le polemiche e gli interventi estemporanei che, nei mesi scorsi, avevano animato il dibattito sui social network.

La vicenda riaccende inoltre l’attenzione sui rischi legati agli interessi della criminalità organizzata nel territorio di Manfredonia, con possibili ripercussioni ambientali, economiche e sociali per l’intera comunità.

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