Operazione “Coca Delivery”: 25 misure cautelari tra L'Aquila e provincia, smantellata rete dello spaccio

Maxi operazione antidroga dei carabinieri coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di L’Aquila, dove nelle scorse ore è stata eseguita l’operazione denominata “Coca Delivery”, che ha portato all’emissione di 25 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di cocaina.

L’inchiesta, che coinvolge complessivamente 40 indagati e 135 capi d’imputazione, avrebbe fatto emergere l’esistenza di tre gruppi criminali distinti ma cooperanti, attivi dal 2022 nella gestione del mercato della droga tra il capoluogo abruzzese e diversi comuni limitrofi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema di spaccio funzionava con modalità simili a un servizio “delivery”: la droga veniva distribuita rapidamente sul territorio attraverso una rete organizzata di pusher, molti dei quali reclutati all’estero, in particolare in Albania, e fatti arrivare in Italia con visto turistico.

Agli spacciatori sarebbero stati forniti mezzi logistici completi, tra cui auto a noleggio, telefoni cellulari, schede sim e appartamenti situati prevalentemente nelle periferie dell’Aquila e nei centri vicini. Gli inquirenti hanno inoltre evidenziato un sistema di rapido turnover degli addetti allo spaccio: in caso di controlli o arresti, i soggetti coinvolti si sarebbero resi irreperibili facendo ritorno nel Paese d’origine.

L’attività investigativa, avviata nel gennaio 2025 dopo alcuni arresti in flagranza, è stata condotta dai carabinieri della Compagnia dell’Aquila con il supporto delle stazioni di Sassa e Montereale. Nel corso delle indagini sono stati effettuati 16 arresti in flagranza di reato e sequestrato circa un chilogrammo di cocaina.

Il volume d’affari dell’organizzazione sarebbe stato stimato in circa 125mila euro, sulla base della vendita accertata di oltre 3.200 dosi di stupefacente. Più di cento persone sono state inoltre segnalate alle Prefetture competenti come assuntori di droga.

L’operazione rappresenta uno dei più rilevanti interventi antidroga condotti negli ultimi anni nel territorio aquilano e conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso i fenomeni di criminalità organizzata e traffico internazionale di stupefacenti.

Lo riporta l’ANSA