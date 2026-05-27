Ossa ritrovate negli scavi dell’ex Distretto Militare di Foggia: potrebbero appartenere al Beato Giacomo

FOGGIA – Un ritrovamento che potrebbe riscrivere una pagina importante della storia religiosa e culturale della Capitanata. Durante i recenti lavori archeologici nei sotterranei dell’ex Distretto Militare di Foggia sono emerse evidenze ossee che, secondo gli studiosi, potrebbero appartenere al Beato Giacomo di Assisi, confratello e amico di San Francesco.

La notizia è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina a Palazzo di Città, alla presenza di esperti e rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi più attesi quello di fra Simone Schiavone, specializzato in archeologia cristiana e medievale.

«Non abbiamo ancora la certezza scientifica che i resti ossei appartengano al Beato Giacomo – ha spiegato – ma la tradizione storica e le testimonianze tramandate nel tempo ci riportano con forza a questa figura che ha segnato profondamente il francescanesimo foggiano».

Secondo gli studiosi, il luogo su cui oggi sorge l’ex Distretto Militare coinciderebbe con l’area occupata già nel 1217 dal primo convento francescano della città di Foggia, probabilmente fondato proprio dal Beato Giacomo. Un sito che potrebbe rappresentare anche il primo insediamento francescano dell’intera provincia.

Gli scavi sono stati avviati nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Polo Museale Giordaniano, finanziato con 7 milioni di euro attraverso il Cis Capitanata, e dello Studentato Adisu, sostenuto con ulteriori 20 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione. Durante gli interventi è stata confermata la presenza di ambienti ipogei riconducibili all’antico nucleo conventuale francescano.

La tradizione racconta che San Francesco affidò proprio a fra Giacomo il convento sorto all’esterno delle antiche mura cittadine. Da secoli, però, la sua tomba non è mai stata individuata, tanto che il Beato è passato alla storia come “il santo perduto”.

Per questo motivo la scoperta assume un valore che va oltre l’aspetto archeologico e scientifico. «Potrebbe diventare un importante volano per il rilancio del turismo religioso e dei pellegrinaggi a Foggia», hanno sottolineato gli esperti presenti.

Nei prossimi mesi saranno effettuati ulteriori studi antropologici e archeometrici sui reperti rinvenuti, nella speranza di ottenere elementi decisivi per confermare l’identità dei resti.

Se le ipotesi dovessero trovare conferma, Foggia potrebbe custodire una delle testimonianze più significative delle origini del francescanesimo nel Mezzogiorno d’Italia.

Lo riporta l’Ansa Puglia.