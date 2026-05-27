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Home // Cronaca // Papa Leone XIV istituisce una Commissione di vigilanza su Casa Sollievo della Sofferenza. A Maximino Caballero Ledo la guida dell’organismo

COMMISSIONE CASA SOLLIEVO Papa Leone XIV istituisce una Commissione di vigilanza su Casa Sollievo della Sofferenza. A Maximino Caballero Ledo la guida dell’organismo

Il Pontefice affida a Maximino Caballero Ledo la guida dell’organismo che dovrà analizzare la situazione economica, patrimoniale e gestionale della Fondazione voluta da San Pio

Papa Leone XIV istituisce una Commissione di vigilanza su Casa Sollievo della Sofferenza. A Maximino Caballero Ledo la guida dell’organismo

Papa Leone XIV istituisce una Commissione di vigilanza su Casa Sollievo della Sofferenza. A Maximino Caballero Ledo la guida dell’organismo (in foto, vaticanews.it)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Focus e Inchieste //

Papa Leone XIV ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina”. La decisione è contenuta in un Chirografo datato 27 maggio 2026, con entrata in vigore immediata.

L’organismo avrà il compito di analizzare la situazione economica, patrimoniale, operativa e gestionale della Fondazione, individuando soluzioni per garantirne maggiore efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo.

La Commissione potrà intervenire anche sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, approvare modifiche allo Statuto e ai regolamenti e acquisire dati, documenti e informazioni riguardanti l’attività della Fondazione.

Presidente della Commissione è stato nominato Maximino Caballero Ledo. Coordinatore sarà Fabio Gasperini. Ne faranno parte anche mons. Paolo Rudelli, mons. Giordano Piccinotti e mons. Giorgio Ferretti.

Previsto anche un Comitato tecnico con funzioni consultive, composto da Benjamín Estévez de Cominges, Gino Gumirato e dall’avvocato Alessandro Ela Oyana.

Nel documento, il Papa richiama la missione originaria dell’Opera fondata da San Pio da Pietrelcina: offrire ospitalità, assistenza e cura agli ammalati, ai pellegrini e ai loro familiari. Una missione che, secondo il Pontefice, oggi richiede rinnovamento, investimenti e una gestione prudente, soprattutto in un settore complesso come quello sanitario.

La Commissione resterà in carica fino all’esaurimento del proprio mandato e sarà sciolta su disposizione del Pontefice.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Papa Leone XIV istituisce una Commissione di vigilanza su Casa Sollievo della Sofferenza. A Maximino Caballero Ledo la guida dell’organismo"

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