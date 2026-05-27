MANFREDONIA – Proseguono gli interventi della Provincia di Foggia contro l’abbandono illecito dei rifiuti lungo le strade provinciali. In queste ore sono stati rimossi numerosi cumuli di rifiuti sulla SP 77, l’arteria che collega Manfredonia a Cerignola, dove gli operatori incaricati hanno effettuato attività di bonifica, raccolta e ripristino del decoro urbano.

A renderlo noto è stato il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, attraverso un messaggio diffuso sui social, accompagnato dalle immagini dei sacchi bianchi accatastati ai bordi della carreggiata dopo le operazioni di pulizia.

“Vi starete chiedendo cosa sono quei sacchi bianchi al ciglio della strada. Sono i rifiuti abbandonati sulla SP 77 che collega Manfredonia a Cerignola e che la Provincia di Foggia ha raccolto”, ha dichiarato Nobiletti.

Il presidente ha sottolineato come l’intervento non si limiterà alla sola rimozione dei rifiuti, annunciando un rafforzamento delle attività di controllo sul territorio attraverso l’installazione di video-trappole nei punti maggiormente interessati dal fenomeno.

“Bonifica, rimozione, ripristino del decoro. Ma non finisce qui: è in corso anche l’installazione di video trappole. È arrivato il momento per chi abbandona rifiuti sulle strade provinciali di rispondere per quello che illecitamente fa”, ha aggiunto il presidente della Provincia.

L’obiettivo dell’amministrazione provinciale è contrastare in maniera più incisiva gli episodi di abbandono indiscriminato dei rifiuti, un fenomeno che continua a creare danni ambientali e criticità sul piano della sicurezza e dell’immagine del territorio.

Secondo quanto annunciato da Nobiletti, gli interventi proseguiranno anche su altre arterie provinciali, coinvolgendo diverse aree della Capitanata, “dal Tavoliere ai Monti Dauni”.

La Provincia punta dunque a una duplice azione: da un lato il recupero e la pulizia delle strade, dall’altro la prevenzione e la repressione attraverso sistemi di videosorveglianza utili a individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni abusivi.