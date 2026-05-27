Torna dal 29 al 31 maggio 2026 la quarta edizione del CUNZ! Gargano Food Fest, che trasformerà il borgo più piccolo del Gargano, Rignano Garganico, in un grande laboratorio diffuso di cibo, cultura, musica e natura.

L’evento, già protagonista nelle scorse edizioni con circa 30.000 presenze complessive, si conferma uno dei principali appuntamenti enogastronomici e culturali della provincia di Foggia, con un programma in crescita che supera i 50 eventi e coinvolge oltre 80 aziende agroalimentari locali.

Il sindaco Luigi Di Fiore ha sottolineato la dimensione collettiva dell’iniziativa: «Il CUNZ! non è soltanto un festival ma un grande progetto di comunità, capace di unire tradizione, promozione territoriale e sviluppo locale. È la dimostrazione concreta di quanto un piccolo borgo possa assumere iniziative così di rilievo e diventare attrattivo».

Il cuore della manifestazione sarà la “Piazza del CUNZ”, un percorso diffuso tra vicoli e luoghi simbolo del centro storico, tra cui Largo Portagrande, la Chiesa Madre e l’ex Chiesa del Purgatorio, oltre al Museo e al centro visite di Grotta Paglicci. Qui si svolgeranno show cooking, masterclass, degustazioni e laboratori enogastronomici.

Tra i protagonisti figurano AIS Puglia, con percorsi dedicati ai vini regionali, e Slow Food Gargano, impegnata nella valorizzazione dei Presìdi e delle produzioni sostenibili, insieme all’Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata per le dimostrazioni di cucina identitaria.

Il festival non sarà solo enogastronomia: grazie a Garganowunderland e Archeologica Srl, sono previste escursioni naturalistiche e trekking, oltre a laboratori di archeologia sperimentale legati a Grotta Paglicci, in vista della riapertura del Museo del Paleolitico. Tra le mete anche Dolina Cento Pozzi, Dolmen La Masecca e Grotta Pazienza.

Ampio spazio anche all’inclusione sociale, con attività dedicate ai ragazzi del Centro per l’Autismo “Valori”, agli anziani del Centro Diurno “San Rocco” e un’area dedicata ai bambini.

La macchina organizzativa coinvolge oltre 200 volontari, insieme a associazioni e realtà locali, in un modello di partecipazione diffusa.

A fare da colonna sonora saranno i live dei Sud Folk, degli Après La Classe e dei Matrioska, oltre a DJ set diffusi nel borgo fino a tarda notte, trasformando il festival in una grande festa popolare.

Il CUNZ! Gargano Food Fest è organizzato dal Comune di Rignano Garganico con il sostegno della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, e sarà raccontato dai media partner Radio Selene, Il Balcone delle Puglie e Sapori di Puglia.

Per tre giorni, Rignano Garganico diventerà il centro del Gargano più autentico, dove enogastronomia, paesaggio, cultura e musica si intrecciano in un’unica esperienza collettiva.

Lo riporta foggiatoday.it.