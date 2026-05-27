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Home // Politica // Rocco Casalino fuori dal Consiglio Comunale: “I 246 voti nel mio paese non sono una Caporetto”

CASALINO ELEZIONI Rocco Casalino fuori dal Consiglio Comunale: “I 246 voti nel mio paese non sono una Caporetto”

Il risultato ottenuto alle elezioni comunali di Ceglie Messapica non rappresenta una sconfitta politica, ma un punto di partenza

Rocco Casalino fuori dal Consiglio Comunale: “I 246 voti nel mio paese non sono una Caporetto”

Rocco Casalino - Fonte Immagine: virgilio.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Politica // Politica Regionale //

Il risultato ottenuto alle elezioni comunali di Ceglie Messapica non rappresenta una sconfitta politica, ma un punto di partenza. È questa, in sintesi, la posizione di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte e candidato consigliere comunale nel comune del Brindisino, che commenta il voto che lo ha visto ottenere 246 preferenze personali senza riuscire a conquistare un seggio.

Il dato elettorale arriva da una tornata amministrativa che ha confermato la vittoria del centrodestra nel comune pugliese, con una dinamica politica locale già consolidata. Casalino, però, rivendica il significato della sua candidatura e il lavoro svolto sul territorio, sottolineando come la sua presenza abbia comunque inciso sul quadro politico del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

“I 246 voti nel mio paese non sono una Caporetto”, ha dichiarato Casalino, respingendo l’interpretazione del risultato come una bocciatura personale e insistendo sulla valenza politica dell’esperienza elettorale.

Nel suo ragionamento, l’ex comunicatore del Movimento 5 Stelle evidenzia come la sua candidatura abbia contribuito a rafforzare la presenza del M5S in una realtà dove, in passato, non era mai stata presentata una lista autonoma del movimento. Un elemento che, a suo giudizio, rappresenta un passaggio politico significativo nonostante la mancata elezione.

Il voto di Ceglie Messapica si inserisce in un contesto territoriale storicamente favorevole al centrodestra, che ha mantenuto un forte radicamento locale. In questo scenario, il risultato personale di Casalino viene letto come una performance elettorale limitata nei numeri ma rivendicata come esperienza politica utile in prospettiva.

L’ex portavoce di Palazzo Chigi guarda ora agli sviluppi futuri, lasciando intendere che l’esperienza amministrativa possa rappresentare un primo passo di un percorso politico ancora aperto.

Lo riporta bari.repubblica.it.

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