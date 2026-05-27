San Marco in Lamis, Arco della Terra. Saracino: “Un’opera pubblica deve unire, non dividere”

Con una lettera aperta ai cittadini di San Marco in Lamis, l’architetto Antonio Pio Saracino interviene sul dibattito legato all’Arco della Terra, l’opera da lui donata nel 2020 alla sua città d’origine, chiarendo il significato del progetto e il suo utilizzo nel contesto pubblico e politico.

Saracino ricorda come l’opera sia nata come gesto di restituzione e appartenenza verso la comunità sammarchese, con l’obiettivo di rappresentare un segno condiviso di identità, memoria e apertura al futuro.

Nel suo messaggio, l’architetto sottolinea la natura collettiva dell’opera pubblica, evidenziando che “un’opera pubblica, quando nasce con questo intento, non appartiene a una sola parte, a un gruppo, a una posizione o a una stagione politica. Appartiene allo sguardo collettivo di una comunità”.

Saracino interviene anche sull’utilizzo dell’immagine dell’Arco in contesti politici, esprimendo preoccupazione per possibili interpretazioni divisive. “Il mio contributo ha riguardato la donazione del progetto artistico e del disegno creativo necessari alla realizzazione dell’opera fisica da parte della città. Tale gesto, tuttavia, non comporta né ha mai comportato la cessione della proprietà intellettuale dell’opera, dei diritti d’autore, della sua immagine, della sua forma, del suo significato creativo o della sua identità artistica”, chiarisce.

Secondo l’architetto, la tutela dell’opera non è solo un aspetto giuridico ma anche culturale. “Proteggere un’opera d’arte significa anche preservarne il significato, impedendo che venga utilizzata in modi che possano restringerne il messaggio o associarla impropriamente a finalità commerciali, promozionali o politiche”, afferma.

Nel testo viene ribadito che l’Arco della Terra non è mai stato autorizzato per usi politici o commerciali, e che ogni utilizzo in tal senso ne altererebbe il senso originario. Saracino invita quindi la comunità a mantenere l’opera come bene simbolico condiviso, capace di rappresentare tutti i cittadini senza distinzione.

“Un’opera pubblica deve poter essere riconosciuta da ogni cittadino come propria. Deve poter appartenere simbolicamente a chi la osserva, a chi la attraversa, a chi vi riconosce una parte della propria storia”, scrive ancora, sottolineando il valore universale dell’arte pubblica.

La lettera si chiude con un appello alla comunità: custodire l’Arco della Terra nel suo significato originario di segno unitario, evitando che venga trasformato in elemento di divisione politica.

“Un’opera pubblica deve unire, non dividere; deve restare patrimonio simbolico di tutti i cittadini”, conclude Saracino, rivendicando un’idea di arte come spazio condiviso, libero e accessibile a tutta la collettività.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.