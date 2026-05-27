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Home // Cronaca // Simone, 14 anni, autistico ed epilettico. La mamma: ‘Aiutatemi a trovargli una terapista’ VIDEO

ZAPPONETA - MANFREDONIA Simone, 14 anni, autistico ed epilettico. La mamma: ‘Aiutatemi a trovargli una terapista’ VIDEO

Con autismo livello 3, epilessia generalizzata compatibile con sindrome di Lennox-Gastaut e malattia rara farmaco-resistente

Simone, 14 anni, autistico ed epilettico. La mamma: ‘Aiutatemi a trovargli una terapista’ VIDEO

Simone, 14 anni, autistico ed epilettico. La mamma: ‘Aiutatemi a trovargli una terapista’ VIDEO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Zapponeta – Una madre chiede aiuto per suo figlio Simone, 14 anni, con autismo livello 3, epilessia generalizzata compatibile con sindrome di Lennox-Gastaut e malattia rara farmaco-resistente.

La signora Anna, mamma del ragazzo, si è rivolta a Stato Quotidiano per lanciare un appello pubblico: da gennaio, racconta, suo figlio sarebbe rimasto senza terapie comportamentali, fondamentali per il suo percorso quotidiano.

“Mi chiamo Anna, lui è mio figlio Simone. Ha 14 anni e da gennaio siamo senza terapie. Mio figlio non può stare senza supporto, perché fa fatica a collaborare anche a scuola. Ho bisogno di terapie comportamentali, tipo metodo ABA”, spiega la madre.

Simone, nato a Cerignola, vive una condizione complessa che richiede continuità assistenziale e figure specializzate. La mamma chiede un aiuto concreto per individuare una terapista disponibile a seguire il ragazzo.

“Vi sto chiedendo un aiuto per trovare una terapista per mio figlio”, conclude Anna.

L’appello è rivolto a professionisti, associazioni, enti e realtà del territorio che possano fornire indicazioni o supporto alla famiglia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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