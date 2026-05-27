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PIZZOMUNNO VIESTE Spiaggia di Pizzomunno, il simbolo di Vieste. Intramontabile

Il suo simbolo è il gigantesco monolite bianco alto oltre venti metri che domina la costa e racconta una delle leggende più romantiche del Gargano

Spiaggia di Pizzomunno, il simbolo di Vieste. Intramontabile

Spiaggia di Pizzomunno, il simbolo di Vieste. Intramontabile - Fonte Immagine: italia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

La spiaggia di Pizzomunno è la più famosa di Vieste e una delle mete balneari più conosciute della Puglia. Il suo simbolo è il gigantesco monolite bianco alto oltre venti metri che domina la costa e racconta una delle leggende più romantiche del Gargano.

Secondo la tradizione, il monolite rappresenta il pescatore Pizzomunno trasformato in pietra dal dolore dopo la scomparsa della sua amata Cristalda. La leggenda ha reso questa spiaggia ancora più affascinante e amata dai turisti.

La spiaggia si estende per diversi chilometri con sabbia dorata e fondale basso. È particolarmente adatta alle famiglie con bambini grazie alla facilità di accesso e alla presenza di stabilimenti balneari attrezzati.

Il mare è limpido e assume colori che vanno dal turchese al blu profondo. Durante le giornate più serene è possibile ammirare chiaramente il fondale sabbioso.

Arrivare alla spiaggia di Pizzomunno è molto semplice. Si trova a pochi passi dal centro storico di Vieste e può essere raggiunta comodamente a piedi. Chi arriva in auto trova parcheggi nelle vicinanze.

Uno dei momenti più suggestivi è il tramonto, quando il sole illumina il monolite creando scenari spettacolari. La spiaggia è perfetta anche per lunghe passeggiate sul bagnasciuga.

Vieste rappresenta uno dei borghi più belli del Gargano. Il centro storico è caratterizzato da vicoli bianchi, case affacciate sul mare e antiche chiese. Da non perdere il Castello Svevo e la Cattedrale.

La zona offre numerosi ristoranti dove gustare specialità di pesce fresco, orecchiette pugliesi e prodotti tipici garganici.

La spiaggia di Pizzomunno è una destinazione ideale per chi desidera vivere il mare del Gargano senza rinunciare ai servizi turistici e alla comodità del centro cittadino.

A cura di Giovanna Tambo.

1 commenti su "Spiaggia di Pizzomunno, il simbolo di Vieste. Intramontabile"

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