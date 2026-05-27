La spiaggia di Varcaro è una delle meno conosciute del Gargano ma anche una delle più affascinanti. Situata in una zona ancora incontaminata, offre un mare limpido e un paesaggio naturale straordinario.
La spiaggia è caratterizzata da ciottoli chiari e scogliere bianche che si affacciano sul mare Adriatico.
Per raggiungerla bisogna percorrere sentieri immersi nella macchia mediterranea. Questo rende Varcaro una meta perfetta per chi ama l’avventura e la natura.
Il mare è trasparente e ideale per snorkeling.
L’assenza di grandi strutture turistiche permette di vivere un’esperienza autentica e rilassante.
Chi visita Varcaro può scoprire il lato più selvaggio e autentico del Gargano, lontano dalle spiagge più affollate.
Questa spiaggia rappresenta il luogo ideale per chi cerca silenzio, mare cristallino e panorami naturali ancora incontaminati.
A cura di Giovanna Tambo.
1 commenti su "Spiaggia di Varcaro, il tesoro selvaggio del Gargano. Come arrivarci"
E dove si trova?