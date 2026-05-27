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Home // Gargano // Spiaggia di Varcaro, il tesoro selvaggio del Gargano. Come arrivarci

VARCARO GARGANO Spiaggia di Varcaro, il tesoro selvaggio del Gargano. Come arrivarci

Situata in una zona ancora incontaminata, offre un mare limpido e un paesaggio naturale straordinario

LIDO VARCARO: Tutto quello che c'è da sapere

LIDO VARCARO: Tutto quello che c'è da sapere - tripadvisor

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Gargano // Manfredonia //

La spiaggia di Varcaro è una delle meno conosciute del Gargano ma anche una delle più affascinanti. Situata in una zona ancora incontaminata, offre un mare limpido e un paesaggio naturale straordinario.

La spiaggia è caratterizzata da ciottoli chiari e scogliere bianche che si affacciano sul mare Adriatico.

Per raggiungerla bisogna percorrere sentieri immersi nella macchia mediterranea. Questo rende Varcaro una meta perfetta per chi ama l’avventura e la natura.

Il mare è trasparente e ideale per snorkeling.

L’assenza di grandi strutture turistiche permette di vivere un’esperienza autentica e rilassante.

Chi visita Varcaro può scoprire il lato più selvaggio e autentico del Gargano, lontano dalle spiagge più affollate.

Questa spiaggia rappresenta il luogo ideale per chi cerca silenzio, mare cristallino e panorami naturali ancora incontaminati.

A cura di Giovanna Tambo.

1 commenti su "Spiaggia di Varcaro, il tesoro selvaggio del Gargano. Come arrivarci"

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