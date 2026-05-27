La spiaggia di Vignanotica è una delle meraviglie naturali più spettacolari del Gargano. Situata tra Mattinata e Vieste, questa baia è famosa per le alte falesie bianche che si tuffano nel mare Adriatico creando un paesaggio unico e selvaggio.

La spiaggia è composta da ciottoli chiari e acqua cristallina. Le pareti rocciose che circondano la baia sono ricche di grotte naturali e cavità modellate dal vento e dal mare nel corso dei secoli. Il contrasto tra il bianco delle rocce e il blu intenso del mare regala panorami straordinari.

Per raggiungere Vignanotica è necessario percorrere la strada litoranea del Gargano fino all’area parcheggio. Da lì parte un sentiero panoramico che conduce alla spiaggia. Il percorso è semplice ma richiede qualche minuto di cammino.

Il mare di Vignanotica è particolarmente apprezzato per la trasparenza delle acque. Le condizioni sono ideali per nuotare e fare snorkeling. Molti turisti scelgono anche escursioni in kayak per esplorare le grotte marine e le piccole calette vicine.

Uno degli elementi più suggestivi della spiaggia è il silenzio delle grandi pareti rocciose. Le falesie proteggono la baia dal vento e creano un’atmosfera intima e rilassante.

Vignanotica è molto amata dagli amanti della fotografia e della natura. Durante il tramonto la luce del sole colora le rocce di sfumature dorate creando scenari davvero spettacolari.

Nei dintorni è possibile visitare altre spiagge famose del Gargano come Baia delle Zagare e Cala della Pergola. L’intera costa tra Mattinata e Vieste è considerata una delle più belle d’Italia.

Per chi desidera fermarsi più giorni, Mattinata offre numerose soluzioni tra hotel, campeggi e villaggi turistici immersi nel verde degli ulivi.

La spiaggia di Vignanotica rappresenta una destinazione perfetta per chi cerca mare limpido, panorami naturali e relax lontano dal turismo di massa.

A cura di Giovanna Tambo.