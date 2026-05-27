Questa mattina le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno rinvenuto un esemplare di tasso morto lungo la Strada Provinciale 141 delle Saline, a pochi centinaia di metri da Sciale delle Rondinelle, in direzione Zapponeta.
L’animale, una specie protetta, è stato trovato sul ciglio della strada in un’area che rientra nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, elemento che accresce l’attenzione sull’episodio.
Immediata la segnalazione al Nucleo dei Carabinieri Forestali dei Parchi, che sono stati allertati per procedere alla rimozione della carcassa e ai relativi accertamenti utili a chiarire le cause del decesso.