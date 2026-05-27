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Home // Cronaca // Tasso morto sulla SP141 delle Saline nel Gargano: allertati i Carabinieri Forestali

SP141 SALINE Tasso morto sulla SP141 delle Saline nel Gargano: allertati i Carabinieri Forestali

L’animale, una specie protetta, è stato trovato sul ciglio della strada in un’area che rientra nel territorio del Parco Nazionale del Gargano

Tasso morto sulla SP141 delle Saline nel Gargano: allertati i Carabinieri Forestali

Tasso morto sulla SP141 delle Saline nel Gargano: allertati i Carabinieri Forestali - PH: Alessandro Manzella

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Cronaca // Gargano //

Questa mattina le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno rinvenuto un esemplare di tasso morto lungo la Strada Provinciale 141 delle Saline, a pochi centinaia di metri da Sciale delle Rondinelle, in direzione Zapponeta.

L’animale, una specie protetta, è stato trovato sul ciglio della strada in un’area che rientra nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, elemento che accresce l’attenzione sull’episodio.

Immediata la segnalazione al Nucleo dei Carabinieri Forestali dei Parchi, che sono stati allertati per procedere alla rimozione della carcassa e ai relativi accertamenti utili a chiarire le cause del decesso.

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