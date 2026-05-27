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TEST MEDICINA Test di Medicina, studentessa denunciata: tentò di ottenere in anticipo le domande

Denunciata dalla Procura di Bologna con le accuse di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico

Test di Medicina, studentessa denunciata: tentò di ottenere in anticipo le domande

Test del semestre filtro in Medicina - Fonte Immagine: tg24.sky.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Maggio 2026
Prima pagina //

Una studentessa di 21 anni è stata denunciata dalla Procura di Bologna con le accuse di sostituzione di persona e tentato accesso abusivo a sistema informatico, nell’ambito di un’inchiesta sui test universitari per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia.

L’indagine è scattata a seguito di un esposto presentato dal consorzio Cineca, l’ente interuniversitario che gestisce le procedure informatiche legate ai test d’ingresso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane avrebbe tentato di ottenere in anticipo le domande delle prove di ammissione.

Le verifiche sono state coordinate dalla Procura felsinea e condotte dalla polizia postale, che ha analizzato i presunti tentativi di accesso ai sistemi informatici utilizzati per la gestione delle selezioni universitarie.

Al momento non risultano compromesse le procedure ufficiali dei test, né sarebbe stata registrata la diffusione delle domande. Gli inquirenti stanno comunque approfondendo l’eventuale coinvolgimento di altre persone e possibili ulteriori tentativi simili.

La posizione della 21enne è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

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