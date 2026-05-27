Tradimenti in Italia, la classifica delle città più “bollenti” dell’estate

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, non cresce solo il caldo nelle città italiane ma, secondo una classifica diffusa da Ashley Madison, anche la vivacità della vita sentimentale e relazionale “discreta”. La piattaforma per incontri extraconiugali ha pubblicato la top 20 delle città italiane più “bollenti” dell’estate 2026, con alcuni confermati e diverse sorprese.

A guidare la graduatoria, per il secondo anno consecutivo, è Vicenza, che si conferma al primo posto. Seguono Sassari, stabile in seconda posizione, e Bergamo, che sale sul podio conquistando il terzo posto dopo il quarto dello scorso anno.

La psicologa e sessuologa clinica Marta Giuliani sottolinea come il fenomeno rifletta dinamiche sociali più ampie. “La classifica 2026 racconta un’Italia relazionale in movimento, ma con alcune costanti che si consolidano. Vicenza al primo posto per il secondo anno consecutivo non è una coincidenza: il Nord Est esprime da tempo un modello di vita in cui la riservatezza, la mobilità lavorativa e un certo pragmatismo affettivo creano condizioni favorevoli all’esplorazione extraconiugale. Sassari che si conferma sul podio conferma che il cambiamento nei modelli relazionali al Sud è reale e strutturale, non un’anomalia statistica”.

Tra i dati più rilevanti figura l’ingresso di Roma, che entra per la prima volta nella classifica. La capitale si colloca in fondo alla top 20 ma viene considerata un segnale del ritorno dell’anonimato tipico delle grandi città, dopo le restrizioni sociali del periodo pandemico.

Nel resto della graduatoria il Nord Italia domina in modo significativo. Milano sale al quarto posto, seguita da Padova, mentre Monza si posiziona al nono. Firenze conquista il sesto posto e Bolzano è tra le città che registrano la crescita più evidente, salendo di otto posizioni fino al settimo posto.

Tra le località costiere spicca Rimini, che sale all’ottavo posto. L’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni più presenti, con Bologna al 12° posto, Modena al 14° e Piacenza new entry al 18°.

Nel Triveneto si registrano invece movimenti contrastanti: Verona scende al decimo posto, mentre Trieste e Trento restano rispettivamente all’11° e 17° posto. Venezia risale al 13° posto, mentre Cagliari si conferma unica presenza significativa del Sud Italia in classifica, al 15° posto.

Nella parte finale della top 20 compaiono anche Brescia (16°), Torino (19°) e Roma (20°).

Il managing director di Ashley Madison per l’Europa, Christoph Kraemer, evidenzia il quadro complessivo. “Il ranking di quest’anno presenta da un lato alcune certezze, dall’altro una serie di nuove sorprese; infatti, sono tante le città che hanno scalato la classifica e altrettante le new entry. Sicuramente sorprende che la maggior parte delle città che popolano la classifica di quest’anno sono collocate nel Nord Italia, alcune nel centro. Si può dire che quest’estate a nord l’atmosfera sarà più calda che al sud!”.

La classifica conferma dunque una geografia del desiderio in evoluzione, con il Nord Italia protagonista e alcune grandi città che tornano a essere spazi di anonimato e relazioni parallele nella stagione estiva.

Lo riporta leggo.it.