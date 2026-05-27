Traffico illecito di rifiuti, maxi operazione della DDA: anche a Manfredonia. 19 misure cautelari. 30 indagati più 16 attività

Maxi operazione all’alba del 27 maggio 2026 della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari contro un presunto sistema di traffico illecito di rifiuti tra Campania, Puglia e Lazio. I Carabinieri del NOE di Bari, con il supporto dei militari territorialmente competenti, hanno eseguito 19 misure cautelari nelle province di Foggia, Salerno, Napoli, Benevento, Roma e Latina.

Secondo la Procura, l’organizzazione avrebbe gestito un articolato circuito per il trasporto e lo smaltimento abusivo di rifiuti speciali e industriali provenienti da impianti situati tra Lazio, Campania, Brindisi e Roma. Le misure hanno riguardato imprenditori del settore rifiuti, trasportatori e intermediari. Nessun proprietario dei terreni interessati dagli sversamenti risulta destinatario di misura cautelare né, allo stato, coinvolto nelle contestazioni investigative.

L’inchiesta, avviata nell’ottobre 2023 attraverso intercettazioni, videoriprese e tracciamenti elettronici, avrebbe documentato lo smaltimento abusivo di migliaia di tonnellate di rifiuti in varie aree della Puglia, in particolare nelle province di Foggia, BAT e Bari.

Tra i territori al centro delle indagini compare anche Manfredonia. Gli investigatori indicano Sciale di Lauro tra i siti utilizzati per gli scarichi abusivi. Nella zona costiera sipontina sarebbero state conferite oltre 200 tonnellate di ecoballe provenienti dalla Campania e trasportate anche attraverso circuiti logistici collegati al Lazio. Si parla di almeno sei o sette conferimenti distinti, con circa trenta tonnellate di rifiuti per ogni scarico.

Il sito era già stato oggetto di attenzione da parte del Comune di Manfredonia, intervenuto con una bonifica urgente e con uno stanziamento superiore a 149mila euro per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo il litorale. Oggi, alla luce dell’operazione della DDA, quell’area torna al centro della cronaca giudiziaria nazionale.

Secondo gli inquirenti, il sistema si sarebbe fondato sulla falsificazione della documentazione relativa alla classificazione e alla destinazione finale dei rifiuti. I formulari avrebbero indicato siti inesistenti o utilizzati solo formalmente, mentre i materiali venivano scaricati in cave dismesse, campagne, uliveti, vigneti e capannoni abbandonati.

Particolarmente colpite le campagne del Foggiano: Cerignola, Foggia, Orta Nova, San Severo, Torremaggiore, Stornarella, Stornara e Candela figurano tra le aree monitorate. In alcuni casi i rifiuti sarebbero stati incendiati durante la notte, con ulteriori rischi ambientali e sanitari.

La Procura quantifica il profitto illecito complessivo in circa 2,5 milioni di euro. Disposto il sequestro per equivalente della somma, oltre a dieci società, circa sessanta automezzi e numerosi beni mobili e immobili riconducibili agli indagati.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Tutte le persone coinvolte devono essere considerate presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

ELENCO INDAGATI