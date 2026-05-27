Come anticipato, maxi operazione stamani della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari contro il traffico illecito di rifiuti tra Campania, Puglia e Lazio. All’alba del 27 maggio 2026 i Carabinieri del NOE di Bari, insieme ai militari territorialmente competenti, hanno eseguito 19 misure cautelari tra le province di Foggia, Salerno, Napoli, Benevento, Roma e Latina.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla DDA di Bari, il gruppo avrebbe gestito un articolato sistema illecito per il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali e industriali provenienti da impianti situati tra Lazio, Campania, Brindisi e Roma.

Le misure cautelari hanno riguardato esclusivamente imprenditori operanti nel settore della gestione dei rifiuti, trasportatori e intermediari ritenuti coinvolti nella filiera dello smaltimento illegale. Nessun proprietario dei terreni interessati dagli sversamenti risulta destinatario di misure cautelari né, allo stato, coinvolto nelle contestazioni investigative.

L’inchiesta, avviata nell’ottobre 2023 attraverso intercettazioni, videoriprese e sistemi di tracciamento elettronico, avrebbe documentato lo smaltimento abusivo di migliaia di tonnellate di rifiuti in numerose aree della Puglia, in particolare nelle province di Foggia, BAT e Bari.

Tra i territori finiti al centro dell’indagine compare anche Manfredonia, con il sito di Sciale di Lauro indicato dagli investigatori tra le aree utilizzate per gli scarichi abusivi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, proprio nella zona costiera sipontina sarebbero state scaricate oltre 200 tonnellate di ecoballe provenienti dalla Campania e trasportate anche attraverso circuiti logistici collegati al Lazio. Gli investigatori parlano di almeno sei o sette conferimenti distinti, con circa trenta tonnellate di rifiuti per ogni scarico.

Un quantitativo enorme che avrebbe trasformato l’area in una discarica abusiva a cielo aperto, con pesanti rischi ambientali.

https://youtu.be/U28cZ1TBMug

Il caso di Sciale di Lauro aveva già acceso nei mesi scorsi l’attenzione dell’amministrazione comunale di Manfredonia. Il Comune era infatti intervenuto con un’operazione urgente di bonifica e rimozione delle ecoballe, completata nei mesi successivi dopo l’affidamento dei lavori e uno stanziamento superiore a 149mila euro.

L’intervento, avviato nel 2025, aveva consentito di liberare l’area dai cumuli di rifiuti abbandonati lungo il litorale. Oggi, alla luce dell’operazione della DDA di Bari, quel sito torna però al centro della cronaca giudiziaria nazionale.

Secondo la Procura, il sistema illecito si sarebbe basato sulla falsificazione della documentazione relativa alla classificazione e alla destinazione finale dei rifiuti. I siti indicati nei formulari sarebbero risultati inesistenti oppure utilizzati solo formalmente, mentre i materiali venivano scaricati illegalmente in cave dismesse, campagne, uliveti, vigneti e capannoni abbandonati.

Particolarmente colpite le campagne del Foggiano: Cerignola, Foggia, Orta Nova, San Severo, Torremaggiore, Stornarella, Stornara e Candela figurano tra le aree monitorate dagli investigatori.

In alcuni casi i rifiuti sarebbero stati incendiati durante la notte, aggravando ulteriormente il rischio ambientale e sanitario.

Secondo la Procura di Bari, il profitto illecito complessivo ammonterebbe a circa 2,5 milioni di euro. Disposto il sequestro per equivalente della somma, oltre a dieci società, circa sessanta automezzi e numerosi beni mobili e immobili riconducibili agli indagati.

Gli investigatori sottolineano come il procedimento sia ancora nella fase delle indagini preliminari e che tutti gli indagati debbano essere considerati presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.