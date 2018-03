Foggia, crisi, proteste lavoratori Fondazione M.G.Barone

Di:

Foggia – DATA la “grave situazione in cui versa la Fondazione Maria Grazia Barone” – con danni economici e lavorativi ai dipendenti della Fondazione – i rappresentanti sindacali hanno proclamato uno stato di agitazione. La decisione è stata presa dopo “la mancata attivazione da parte dell’Amministrazione della Fondazione di opportune procedure per la risoluzione delle problematiche”.Da qui i sindacati hanno chiesto “con urgenza la attivazione delle procedure di Conciliazione previste dall’art. 2, comma secondo delle Legge 146/09”. Inoltre i segretari generali hanno comunicato che “il 29 giugno – dalle 10 alle ore 12 – si terrà una manifestazione di sit-in, nello spazio antistante la Fondazione M. G. Barone”. In assenza di un riscontro positivo nei prossimi 10 giorni, i sindacati preannunciano la proclamazione di uno sciopero per l’intera giornata.Redazione Stato