Per il segnale TV insufficiente la RAI interviene

Manfredonia – FACENDOSI interprete delle lamentele avanzate da una buona parte della cittadinanza circa il segnale digitale terrestre TV, ora distorto ora assente del tutto, il Sindaco di Manfredonia,, aveva inviato una lettera di protesta alla RAI chiedendo di intervenire rapidamente per non privare i cittadini di un servizio pubblico assai seguito.. Una squadra di tecnici è stata inviata a Manfredonia per studiare la situazione e predisporre gli eventuali interventi correttivi. A tal fine è stata installata sul tetto del Municipio una antenna commerciale collegata ad un registratore automatico dei parametri del segnale digitale terrestre RAI che resterà attivo per diversi giorni, 24 ore su 24, in modo da verificare l’andamento nel tempo della qualità del segnale.Sempre su richiesta del Sindaco Riccardi, i tecnici RAI guidati da, si sono detti disponibili ad incontrare gli installatori antennisti abilitati per informarli sull’uso delle nuove tecnologie adottate. Gli interessati potranno far pervenire le proprie adesioni all’Associazione Artigiani o al vice SindacoRedazione Stato