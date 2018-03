Andria,sommerso lavoro, scoperti 36 irregolari

Di:

Andria – MILITARI della Tenenza guardia di finanza di Andria hanno concluso alcuni controlli in materia di sommerso da lavoro nei confronti di attivita’ operanti in citta’ in diversi settori, quali, abbigliamento, stireria e tomaificio, con la, per i quali e’ stata omessa la prescritta comunicazione agli uffici previdenziali ed assistenziali.

Le sanzioni applicate sono contenute nella legge 73/2003, modificata dall’art. 4 della l. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), che prevede una pesante sanzione amministrativa rapportata al numero dei dipendenti irregolarmente assunti.

Dall’inizio dell’anno la guardia di finanza di Bari ha scoperto sul territorio di sua competenza (province di bari e bat) ben 332 lavoratori assunti “in nero” e/o in modo “irregolare”.

