Gargano, Marina militare e Ingv in missione per monitorare i mari

FOGGIA – Marina militare e(istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), collaboreranno in una nuova missione scientifica per lo studio dei mari italiani, sul promontorio del Gargano, in Puglia

La nave scuola Palinuro ospiterà 7 giovani ricercatori Ingv appartenenti all’unità Geofisica e Tecnologie Marine di Porto Venere, laureati in varie discipline (fra loro ingegneri, fisici, astrofisici, geologi, ecc.). Questi giovani ricercatori partecipano a diversi progetti di ricerca e innovazione tecnologica con aziende del distretto ligure delle Tecnologie Marine che hanno sede nella città di La Spezia.

Il programma di ricerca che sarà svolto a bordo dello storico veliero si concentrerà sul campionamento e sulla misura di alcuni parametri fisici della colonna d’acqua, al fine di censire possibili risalite di sorgenti di acqua dolce presenti nell’areale marino e costiero, dove sono presenti effetti carsici.

Saranno effettuate a bordo di nave Palinuro alcune misure con sistemi gravito-inerziali sperimentali, inizialmente ideati per applicazioni spaziali, che verranno utilizzati per la misura delle sollecitazioni alle quali è soggetta la nave durante la navigazione. I giovani si avvarranno dell’esperienza del personale di bordo per l’esecuzione dei campionamenti e per l’esercizio dell’arte marinaresca. Questa attività scientifica si inserisce nel quadro delle collaborazioni in atto tra la Marina militare e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attivate da circa una decina di anni, che hanno portato a oltre quindici missioni scientifiche condotte in maniera congiunta.

Fonte: Fonte youreporternews.it