Cascavilla “Carabinieri a cavallo sulla via Francesca”

Di:

San Giovanni Rotondo, 27 giugno 2018. Aumenta il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei camminanti che percorrono la Via Francigena.

Questo in sintesi il risultato del vertice tra il Prefetto, i sindaci del Gargano e i rappresentanti delle forze dell’ordine, svoltosi in prefettura a Foggia per fare il punto della situazione della sicurezza sul territorio, dopo il recente atto intimidatorio subito dal sindaco di Monte sant’Angelo e gli omicidi consumatosi a Vieste.

Dal 6 luglio nel bosco de La Difensa, con base nell’agriturismo Le Chiancate in agro di San Marco in Lamis, saranno presenti 8 unità di carabinieri a cavallo, provenienti dall’omonimo reggimento con sede nella caserma di Tor di Quinto a Roma.

«La presenza dei carabinieri, specializzati in compiti di perlustrazioni e di rastrellamento nei boschi ci permetterà anche di aumentare la sicurezza per i tanti camminatori che percorrono la Via Francigena. Si garantisce un controllo del territorio e una maggiore efficienza nel contrasto alle criminalità organizzata e alla illegalità nell’area protetta del Parco nazionale del Gargano», evidenzia il sindaco di San Giovanni Rotondo, Costanzo Cascavilla.

Tra l’altro la presenza dei carabinieri servirà a garantire maggiore sicurezza anche per i camminanti delle Vie dei Tratturi e della Transumanza, premesso che proprio nei giorni scorsi è stato firmato a L’Aquila il protocollo d’intesa tra sei Regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia), e che prevede la realizzazione di progetti di cooperazione per la valorizzazione delle antiche “autostrade dell’erba”, di cui il Comune di San Giovanni Rotondo sarà capofila.

«La sottoscrizione del documento è un importante passo in avanti nell’ottica di una organizzazione del patrimonio materiale immateriale legato alla transumanza. Il nostro impegno è quello di salvaguardare non solo tradizioni e riti che affondano le radici in tempi lontani, ma tutelare l’ambiente e reperire adeguate risorse finanziarie per non disperdere un patrimonio che appartiene alla identità della Puglia e che s’inserisce in un contesto nazionale e internazionale», sottolinea il sindaco Cascavilla.