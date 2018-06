D’estate d’autore: rassegna cinematografica estiva a Parco San Felice

Il cinema d’estate è il miglior antidoto al caldo e alla noia, soprattutto se non viene proiettato nel chiuso di una sala, ma all’aperto e se propone pellicole di qualità.

Tutto è pronto per l’esperimento che nei prossimi mesi trasformerà Parco San Felice in quell’arena cinematografica che ormai da troppo tempo manca a Foggia e ai cinefili foggiani.

Dedicata all’indimenticabile Paolo Cicolella, decano degli esercenti cinematografici recentemente scomparso, si terrà da luglio a settembre, con proiezioni il lunedì e il venerdì, “Cinema al Parco / D’estate d’autore” rassegna cinematografica promossa da Parcocittà, L’altrocinema, Circuito Cicolella, Circolo Cinemafelix, Fondazione Apulia Felix e Lettere Meridiane.

Con lo slogan “Vivi il cinema all’aperto a Parco San Felice” , D’Estate d’autore propone diversi temi, tra di loro intersecati e complementari, all’insegna della “D”: si va dal ritrovato e rilanciato cinema Del Sud, al cinema D’Italia, passando per il cinema D’arte, il cinema Di vino, senza naturalmente escludere quello Dal mondo e D’Europa.

In programma anche eventi speciali, ad ingresso gratuito, mentre per le altre serate è previsto un biglietto d’ingresso a prezzi popolari, a tre euro.

Sarà proprio un evento speciale ad inaugurare la rassegna, a metà luglio, con una pellicola che intende essere in un certo senso un omaggio al contenitore che ospiterà la rassegna: Appuntamento al parco del regista indipendente inglese Joel Hopkins. Tra gli altri eventi speciali la serata in onore di Paolo Cicolella, con la proiezione diNuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, e un omaggio all’anima meridionale con la proiezione dell’intenso e delicato film Napoli Velata di Ferzan Ozpetek.

Due serate di settembre saranno dedicate all’universo dei filmati e delle piattaforme digitali, con uno sguardo particolare ai giovani autori che riflettono sulla città, e ai talenti musicali che producono e distribuiscono i loro brani attraverso le piattaforme digitali.

Dichiaramente meridionale e meridionalista, la rassegna D’estate D’autore proporrà come già detto il meglio del nuovo cinema Del Sud: in programma le pellicole che hanno trionfato ai David di Donatello (Ammore e Malavita dei Manetti Bros, A ciambra di Jonas Carpignano, e Gatta Cenerentola (film d’animazione di Rak, Cappiello, Guarnieri, Sansone) e i film pugliesi Rudy Valentino di Nico Cirasola e Dei di Cosimo Terlizzi.