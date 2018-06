Di:

Hai intenzione di regalare una cospicua somma di denaro a tuo figlio affinché questi possa acquistare la sua prima casa. Tuttavia vuoi fare le cose “come si devono”, un po’ perché non vuoi avere problemi con l’Agenzia delle Entrate (tantomeno li vuoi procurare a tuo figlio), un po’ perché, alla tua morte, i suoi fratelli non possano contestare la donazione e pretendere una parte dei soldi che gli hai regalato. Ti è stato detto, che per le donazioni di grosso valore, bisogna sempre andare dal notaio. Ma hai qualche dubbio in proposito: diverse volte hai infatti regalato i tuoi soldi a parenti ed amici senza che siano mai state sollevate delle obiezioni. Qual è allora la differenza? Se, dunque, il tuo problema è sapere se la donazione con bonifico senza notaio è valida, questo articolo fa proprio al caso tuo.

https://www.laleggepertutti.it/217540_la-donazione-con-bonifico-senza-notaio-e-valida