Manfredonia. “Aggregare per non sprecare”

Manfredonia, 27 giugno 2018. Si è svolta domenica pomeriggio, al parco giochi dell’Orso, sito in viale Michelangelo, la “Festa dei bambini e delle artigiane”, un evento a tema che ha visto protagonisti tantissimi bambini del rione omonimo, che hanno potuto divertirsi accompagnati dai genitori, tra animazione e giochi, allegria e colori, mentre i pargoli si divertivano capitanati dalla signora “ANNA”, una super mamma che con i suoi due bambini, gestisce e cura il parco giochi, organizzando feste a tema per i più piccoli, coinvolgendo i genitori e chiunque voglia mettersi a disposizione, con spirito di condivisione ed aggregazione, con la volontà di fare comunità e con lo scopo di sensibilizzare molti, a estendere il proprio uscio di casa, aprendo i propri confini sociali di appartenenza, per custodire gli spazi comuni, siano essi un parco giochi, oppure un area a verde pubblico da curare, l’intento della sig.ra ANNA è molto importante perché lascia un esempio civico da non sprecare, un eredità che va raccolta ed estesa a tutti i rioni di Manfredonia per gestire e custodire i parco giochi di tutta la città dai vandali, per curare ed abbellire spontaneamente il nostro verde pubblico.

L’idea in più della sig.ra ANNA, è stata quella di creare un evento di aggregazione esteso anche alle donne artigiane di Manfredonia, infatti, all’interno del parco sono stati allestiti dei banchetti dove si è potuto ammirare ed apprezzare le creazioni artigianali nate spontaneamente dalle sapienti mani delle donne “Sipontine”, che hanno avuto un bella occasione per esporre i preziosi e raffinati lavori creativi, una mostra artigianale molto interessante da vedere, soprattutto apprezzare per le idee sempre diverse e sempre nuove di oggetti creati dal nulla, con materiali innovativi, si spaziava nella varietà delle scelte, unita all’essenzialità e all’ unicità delle idee.

Lo sguardo non poteva esimersi dall’apprezzare tanta bellezza di donne, mamme, creatrici di valori, e il pensiero corre subito ai famosi banchetti di souvenir che sono ubicati in molti centri turisti piccoli e grandi in Italia, come Napoli capitale del souvenir, oppure Polignano o ancora Vieste regina di turismo, che delle creazioni artigianali ne ha fatto un vanto, tanto da permettere l’apertura di botteghe lungo il centro storico della cittadella, visitata da migliaia di turisti ogni estate, e viene da pensare, se lo hanno fatto loro, perché non dare la stessa possibilità alle donne di Manfredonia? Offrire spazi idonei lungo i percorsi d’arte e cultura di cui Manfredonia è munita, per insediare, magari a titolo gratuito, delle botteghe di creazione artigianale, a disposizione del turista, che certamente, incantato da tanta raffinata bellezza creativa, ne resterebbe ammaliato.

ANTONELLA UMBRIANO