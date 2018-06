Manfredonia. Rinviato sorteggio ASE al 2 luglio prossimo

Di:

Manfredonia, 27 giugno 2018. Si informa che il pubblico sorteggio di 16 operatori ecologici ASE per raccolta rifiuti solidi urbani e 4 autisti ASE con patente C – CQC in possesso di carta tachigrafica per raccolta rifiuti solidi urbani è stato differito a lunedì 2 luglio 2018, ore 9.00 presso l’aula Consiliare della Città di Manfredonia.

Tale rinvio è motivato dal fatto che, a causa del numero notevole di richieste pervenute via mail, l’agenzia Lavoro.doc sta terminando di redigere gli elenchi con i nominativi dei richiedenti, chiesto espressamente dall’Amministrazione comunale e dall’ASE.

“Saranno complessivamente 55 i nominativi che verranno estratti, perché le unità in eccesso saranno considerate ‘riserve’ a cui fare riferimento. Alla luce del rinvio del sorteggio, invece, consegue che l’immissione in servizio delle unità operative – afferma l’amministratore unico ASE, Fabio Diomede – avverrà dal giorno 9 luglio 2018 fino a tutto l’8 settembre 2018”.

