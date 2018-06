San Severo, 7 milioni per costruzione fogna bianca

Di:

San Severo. Con delibera n. 133 del 26 giugno 2018, la Giunta Comunale ha preso atto del finanziamento regionale, pari a 7 milioni di euro, finalizzato ai lavori di costruzione della rete per fognature di acque bianche nel centro urbano di San Severo.

“L’Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Miglio – ha particolare interesse affinché l’annoso problema degli allagamenti, in occasione delle sempre più frequenti precipitazioni meteoriche, delle diverse arterie principali del centro abitato e delle aree produttive, trovi una risoluzione che garantisca nello specifico. E’ accaduto anche pochi giorni fa con la città allagata in molti punti, specie in quelli di confluenza delle acque piovane. Con tale progettualità avremo una migliore fruibilità delle zone produttive e delle aree commerciali, che in occasione di tali allagamenti, vedono impedita la circolazione veicolare e pedonale, giovamento vi sarà anche per i piani terra e le attività produttive e commerciali che vengono frequentemente invase dall’acqua. Insomma, riteniamo che sia un vantaggio economico per l’intera collettività per la possibile riduzione dei danni alle attività produttive e commerciali conseguenti ai citati allagamenti, nonché per il possibile recupero della perdita del valore commerciale degli immobili coinvolti dagli allagamenti. E’ un fatto storico per il nostro territorio, giacché di possibile costruzione della fogna bianca si parla da decenni. L’A.C. è orgogliosa di questo risultato!”.

In particolare la Giunta, presieduta dal Sindaco avv. Francesco Miglio, ha deliberato di: prendere atto del finanziamento concesso della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi – Servizio Aree Industriali e Produttive e Strumenti Finanziari – dell’importo di 7.000.000,00 di euro per la realizzazione dei “lavori di costruzione della rete di fognatura per acque bianche nel centro urbano”, come da deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 20/03/2018 ad oggetto “Destinazione dei Fondi Risorse ex D.Lgs n. 625/96 art. 20, comma 1, (Royalties – fondi idrocarburi). Seguito DGR n. 2084 del 29/11/2017”.