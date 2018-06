“Sanzioni Ufficio Crediti Inps di Foggia”

Di:

Foggia. Dei 21 Comuni della Provincia di Foggia sanzionati dall’ufficio recupero crediti dell’INPS di Foggia per non aver restituito entro marzo 2015 i contributi previdenziali, sospesi dall’ 1/04/2004 fino al 31/05/2005 per effetto di eventi sismici (31 ottobre 2002) e alluvionali (23,24 e 25 ottobre 2003) solo il Comune di Troia, a quanto pare, non è riuscito ad usufruire delle rottamazioni delle sanzioni approvate dal Parlamento italiano per gli anni 2016/2017.

L’attivista 5 stelle di Troia, Grazia Manna, sostiene che l’Amministrazione comunale di Troia riceveva dall’INPS, in data 20/03/2017, avviso per l’estinzione della debitoria ammontante a 212.482,78 (di cui euro 148.421,52 per restituzione contributi previdenziali e 64.060,57 per sanzioni). Al fine di regolarizzare il DURC (documento unico di regolarità contributiva) per non vedersi bloccare finanziamenti comunali e dell’Ambito territoriale di cui Troia è Comune Capofila, estingueva la debitoria con l’INPS con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 02/05/2017 e di conseguenza, non avendo presentato ricorso, non riusciva ad usufruire della rottamazione delle sanzioni approvate alcuni mesi dopo.

La delibera dichiarata immediatamente esecutiva, incalza Grazia Manna, prevedeva di attivare un tavolo sindacale per la rimodulazione del piano di rateizzazione per recuperare sin dal 2017 i contributi previdenziali anticipati dal Comune di Troia per i dipendenti, ma non prevedeva alcuna comunicazione alla Corte dei Conti di Bari in ossequio all’obbligo di rivalsa delle sanzioni nei confronti di chi aveva provocato il danno erariale alle casse comunali per grave negligenza.

Fatto ancora più grave, secondo la pentastellata troiana, veniva, stranamente, pubblicata con 13 mesi di ritardo ossia il 30 maggio 2018, solo a seguito di un mio invito a pubblicarla in autotutela amministrativa, di 2 giorni prima, il 28 maggio, indirizzato alla Segretaria Comunale, al Sindaco e ai gruppi consiliari, in caso contrario sarebbe passata in cavalleria e riapparsa come le false determinazioni del settore tecnico manutentivo, responsabile del procedimento sui fondi sulla chiusura dei lavori per la riorganizzazione della biblioteca e l’archivio comunale del 31/12/2012 pubblicate all’albo pretorio con circa 5 anni di ritardo, cioè il 14/03/2017.

Di fatti la comunicazione alla Corte dei Conti di Bari, il tavolo sindacale per il recupero dei contributi previdenziali ed i 64.060,57 euro di sanzioni, venivano effettuati, a sanatoria, agli inizi di giugno 2018 con un ritardo di 15 mesi e solo dopo la mia richiesta di autotutela.

La delibera era di competenza del Consiglio Comunale, denuncia l’attivista 5 stelle, trattandosi di debito fuori bilancio come sostenuto nella seduta del Consiglio comunale del 31 marzo 2017 dall’Assessore alle finanze Fausto Aquilino, andava approvata dai Consiglieri comunali e non da altri, corredata dal parere del Revisore dei Conti del Comune di Troia, comunicata alla Corte dei Conti per l’obbligo di rivalsa ed affissa all’albo pretorio.

“Sono in attesa di determinazioni da parte dell’Ispettorato della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri a cui mi sono rivolta nei giorni scorsi”, dice tra l’altro Grazia Manna.