Selfie sul ponte, la pericolosa moda dei giovani romani

Di:

(ANSA) Un selfie mentre si è ‘sospesi’ sul ponte, a circa 30 metri di altezza. E’ l’ultima trovata dei giovani di Roma Nord per cercare notorietà sui social. Una moda che, per la verità dura da un annetto, più volte segnalata e denunciata dai residenti della zona.

Siamo sul Ponte delle Aquile, ovvero Ponte Flaminio, uno dei più trafficati della capitale che, attraverso Corso Francia, collega il quartiere Flaminio con quello dei Parioli. E’ un pomeriggio di fine settimana, quelli preferiti da questi amanti del brivido per cimentarsi in questa sorta di selfie estremi, pericolosamente affacciati sul bordo del ponte, verso il baratro, in cerca dello scatto che poi faccia incetta di clic sui social.

Il video, pubblicato su Ansa.it, mostra una coppia di giovani: lei seduta sul bordo, con le gambe penzoloni; lui che invece cammina lungo il cornicione esterno del ponte, e a tratti saltella su una piccola piattaforma, entrambi cercando l’inquadratura perfetta. (ANSA)