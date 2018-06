Sorpreso con 9 chili di droga, arrestato foggiano

Di:

Foggia, Nella giornata di ieri, agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia Gruppo Falchi hanno tratto in arresto Giuseppe Caggiano, classe 1970 foggiano, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel contesto di un’articolata attività info-investigativa, finalizzata al contrasto dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti hanno effettuato uno specifico servizio nella zona di Via Parini, in particolare hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di Giuseppe Caggiano, persona già nota per precedenti specifici.

La perquisizione avvenuta con la presenza dei familiari, consentiva il rinvenimento, su un pensile posto nella sala da pranzo, di una cassettina di sicurezza contenente un panetto integro di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di grammi 100 circa, oltre la somma contante di euro 1385,00. Veniva rinvenuto un quaderno all’interno del quale erano annotati, pseudonimi e somme di denaro, oltre due bilancini di precisione perfettamente funzionanti.

Atteso il rinvenimento di un panetto di sostanza stupefacente all’interno dell’abitazione e avuta contezza che nello stabile vi era almeno una cantina di proprietà della famiglia Caggiano, il personale di polizia estendeva la perquisizione nei locali interrati. Il controllo effettuato all’interno dell’ ultimo vano consentiva il rinvenimento, all’interno di alcune buste plastificate di un rilevante quantitativo sostanza stupefacente: circa 5 kg di hashish e 4 di marijuana. In altra busta plastificata vi era materiale vario idoneo al confezionamento. Pochi minuti dopo il rientro in Questura, si presentava in questi uffici Giuseppe Caggiano, il quale riferiva agli agenti operanti che tutta la sostanza stupefacente rinvenuta era di sua esclusiva proprietà.

Dopo le formalità di rito Caggiano è stato associato in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it