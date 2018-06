TFN: 1 punto di penalizzazione per il Manfredonia, inibizione per Sdanga

Di:

Roma. Con recente provvedimento, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 3 punti di penalizzazione all’Avezzano, due punti a L’Aquila e al Campobasso, un punto alla SSD SRL Manfredonia Calcio da scontarsi nella prossima stagione sportiva.

Inoltre, sono state inflitte anche inibizioni ad alcuni dirigenti. Tra questi ad Antonio Sdanga, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Srl Manfredonia Calcio).

Dal provvedimento, ”Con Deferimento notificato il 27 aprile 2018 la Procura Federale ha deferito al T.F.N.: 1) il Sig. Sdanga Antonio, all’ep oca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispo ndere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Catalano Raimondo, la somma accertata dal Collegio Arbitrale c/o LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 6 del 05/10/ 2017 (ricorso n. 33/78), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

2) la Società SSDSRL Manfredonia Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito di appo sita segnalazione da parte della Dipartimento interregionale LND, pervenuto alla Procura in data 6.12.2017, ed ha chiesto all’Organo Giudicante di fissare ladata di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l’azione disciplinare. Il dibattimento All’udienza del 21 giugno 2018 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale nel riportarsi all’atto di Deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento con l’irrogazione delle seguenti richieste sanzionatorie: – per Sdanga Antonio: inibizione di mesi 6 (sei); – per la Società SSDSRL Manfredonia Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euromillecinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.