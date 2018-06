Di:

IL VASO DA NOTTE DI UN TEMPO A MANFREDONIA

(u ruuagne – u candre – u prise – u necessarie – u zepèppe – u mònzegnore – u cacature)

Un tempo i bisogni corporali si facevano in un vaso da notte di creta o di ferro smaltato di circa 40 cm, detto volgarmente in loco “u ruuagne”. Durante la notte le popolane uscivano con i loro pitali pieni di deiezioni accumulate nel corso della giornata e li andavano a buttare “a sduachè a mmere addrote i mure” tra gli scogli a mare. Il vaso da notte, per decenza, era coperto con un panno nero ed era portato dalle donne sottobraccio. Tutte le notti, due guardie municipali denominate in quel tempo dal popolino “guardia pesciature” per via del loro servizio di sorveglianza ai pitali, seguivano le popolane fino allo svuotamento in mare dei liquami, nel luogo di mare stabilito dal Comune. Effettuata la maleodorante operazione, le popolane lavavano il vaso da notte “pu scupelille de scionghe” (scopetta fatta con giunchi di mare) e facevano ritorno alle proprie dimore.

Quando le donne si recavano di notte per lo scarico a mare dei pitali, erano solite cantare a mò di sfottò: “Uhè mamamme uhè mamamme !, ca ve jittanne li ruuagne, se te vote Geséppe Felorje, li ruuagne te lu uà rompe- Cumbè Giséppe e cumbè Geséppe, quéste ji l’arte ca fazze je…queste ji l’arte ca fazze je p’abbuscarme na mézza lire”. Questo canto popolare tramandato oralmente si riferisce a quelle povere donne che per arrotondare il bilancio familiare magrissimo si sottoponevano a una levataccia e dietro compenso effettuavano il “servizio” dei pitali a domicilio per le famiglie abbienti.

Giuseppe Florio “Geséppe Felorje” era una guardia municipale alla sorveglianza notturna dello scarico dei pitali “i ruuagne a mmere”. Le donne sorprese ad effettuare l’operazione di scarico dei vasi da notte pieni di deiezioni, al chiaror delle prime luci del giorno, venivano multate dall’intransigente vigile municipale Florio.

Purtroppo, nella maggior parte delle case poiché non c’era il bagno, in un angolo riposto della casa “u scunnigghje” veniva posto il pitale “u ruuagne” chiuso con un coperchio per evitare che il cattivo odore si espandesse per la casa. Un lungo panno nero, fissato a un ferro e appeso al muro, nascondeva il cantero. Immaginate, “uagnì” cosa succedeva nelle famiglie con dieci-dodici figli. Il pitale veniva altresì sistemato sotto il letto nella camera da letto, o in un mobiletto a mò di comodino chiuso con una porticina per evitare che il fetore si diffondesse per la casa.

Dal resoconto amministrativo “Cinque anni d‘Amministrazione” (1895-1900) al tempo del sindaco dott. Pietro Guerra, il servizio della raccolta delle acque impure veniva eseguito anche con due botti, a stagione determinata. Ma era un beneficio molto parziale e limitato. Perciò l’Amministrazione mise a disposizione della popolazione un’altra botte per ordinare la raccolta per tutto l’anno, ma sempre del tutto insufficiente per il far bisogno della popolazione. Fino agli anni ’20-’30 del secolo scorso, le condizioni igieniche –sanitarie in cui versava la Città erano a dir poco drammatiche e i servizi come scrisse Michele Magno nel suo libro “Vent’anni di vita Manfredoniana” erano primordiali. La maggior parte delle vie cittadine erano prive di condotte idriche e fognanti e moltissimi pianterreni erano senza servizi igienici. Mancava qualsiasi servizio pubblico per la raccolta e trasporto delle materie fecali; la maggior parte delle famiglie, continua Magno nella sua pubblicazione, dovevano disfarsene direttamente o servendosi di donne che per guadagnarsi il pane, nelle ore notturne si dedicavano al prelievo dei canteri e al loro svuotamento e lavaggio in riva al mare. Un’impresa appaltatrice provvedeva alla raccolta e al trasporto, a mezzo di carretti trainati da cavalli e allo scarico in riva al mare delle acque luride; ma molti cittadini non volendo attendere il passaggio del carro botte, le riversavano furtivamente sul fondo stradale, davanti alle proprie abitazioni. Specialmente d’estate mosche, moscerini, pulci ed altri insetti infestano strade e case, mentre nelle campagne imperversava la zanzara della malaria. Solo nel 1944, al tempo degli Alleati, con l’uso del Ddt “u diddittì” (utilizzato e spruzzato da addetti anche nelle scuole elementari per ammazzare i pidocchi sul capo di molti scolari) la situazione migliorerà. Purtroppo, in alcune zone, le spiagge e le scogliere, in un mare che non conosceva inquinamento industriale, erano piene di escrementi umani e in riva al mare galleggiavano abbondanti “i stronze” i rifiuti fecali sversati in mare nel corso della notte. Altra consuetudine di molti cittadini, era quella di andare a fare i bisogni corporali “a fè na spasséte ndi fechedigne” nei campi coltivati a fichi d’India più vicini all’abitato. Per la verità, fino agli anni ’70-’80 era cattiva abitudine di molti pescatori, e non solo degli addetti alla pesca, di andare a fare i bisogni corporali dietro “addrote u mule” sul retro dei moli di Levante e Ponente e tra i frangiflutti (blocchi di cemento) posizionati per far fronte alle mareggiate. Ad onor di cronaca, va ricordato altresì, che fino a prima della seconda guerra mondiale e poi dal dopo guerra fino al 1982 venivano effettuati a mare anche sversamenti di sangue di animali macellati nei due mattatoi comunali. Il primo scarico aveva luogo in zona di mare (Chiesa di S.Andrea) del mattatoio funzionante in area Consorzio Agrario; mentre dal dopo guerra, l’altro scarico di sangue di quadrupedi macellati, che veniva effettuato attraverso una condotta sotterranea in zona di mare “Panorama del Golfo”, era quello del grande mattatoio comunale funzionante in viale Sipontino. Un’altra piaga sociale in loco, fino agli anni ’20-’30 era la mortalità infantile, dovuta anche alla cattiva igiene in Città. Mi riferiva qualche tempo fa, Cosimo Rizzi, ex pasticciere in pensione, che in quegli anni e poi anche nel dopo guerra spesso “stove nu murtecille” l’accompagnamento funebre di un bambino che moriva per qualche malattia.

Va evidenziato per la storia, che l’acqua arrivò a Manfredonia nel 1929, con l’inaugurazione dell’Acquedotto e della prima fontana monumentale ubicata nella villa comunale in zona Castello. Il primo progetto di rete fognante risale al 1926, ma i lavori termineranno nel 1935. Nel settembre 1939 furono ultimati i primi 72 allacciamenti ed altri 98 da realizzare. Successivamente, nelle zone centrali della città furono avviati i lavori per l’installazione delle fogne per lo scarico dei reflui umani dei water di casa, fatti defluire a mare in alcuni punti lungo la costa. Uno di questi scarichi era ubicato nei pressi dello stabilimento Balneare “La Sirenetta” ed ha funzionato fino agli anni ’60. Mentre un altro punto dello scarico degli escrementi umani era sito dietro il l’ingresso del Molo di Levante. Infine, un altro scarico dei liquami era sul retro del molo di Ponente. Va altresì evidenziato che la raccolta delle urine e feci in Città, in particolare nei quartieri periferici ha avuto luogo fino alla fine degli anni ‘60.

L’addetto al servizio raccolta liquami, iniziava il giro per il quartiere all’alba, suonando una trombetta denominata in loco “a trummètte de l’acqua sporche” seguito dal grido: “acqua sporche !”, che avvertiva la popolazione della zona che potevano portale i pitali per lo scarico. Le popolane, uscivano di casa consegnavano all’addetto contenitori pieni di deiezioni che provvedeva a svuotare il cantero in un grosso contenitore posto su un camioncino. Ricordo da ragazzo che nel mio nel mio quartiere a Monticchio, uno degli ultimi operai addetto al servizio raccolta reflui corporei, era un certo “Pasqualine a taverne”, un omone dalla forza erculea. Purtroppo, tutto il liquame maleodorante caricato nel carro botte “a carrabbotte” veniva svuotato in mare nei pressi della scogliera conosciuta in loco come “i scalètte”, luogo dove spesso oggigiorno qualche macchina precipita a mare, perché sito privo di segnaletica e protezione.

**Chiedo scusa ai lettori per alcuni termini di “non piacevole lettura” utilizzati in questo articolo, ma verità storica vuole che è importante ricordare alle nuove generazioni che oggi vivono agiatamente nelle loro case con tutti i confort possibili, che questo era il modo di vivere di un tempo dei nostri avi e non ce ne dobbiamo vergognare.

A cura di Franco Rinaldi,

cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia