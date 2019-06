Privacy e dati, a Foggia prima laurea

Di:

(ANSA) – FOGGIA, 27 GIU – Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia ha ottenuto l’accreditamento del nuovo corso di laurea magistrale (della durata di due anni) in Scienze Giuridiche della Sicurezza, primo corso attivato in Italia per formare scientificamente i professionisti della protezione (delle persone, dei luoghi, dei dati e della rete).

Il nuovo corso di laurea avrà il primo anno comune per tutti gli studenti, improntato principalmente sulla sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati (con approfondimenti sui temi della privacy e i riflessi in ambito giuridico, economico, istituzionale e sociale); poi un secondo anno suddiviso in tre diverse aree alternative: sicurezza delle persone e sul lavoro, sicurezza dei dati aziendali, sicurezza del territorio e dello Stato.