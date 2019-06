Puglia: ancora tanto sole e clima estivo

Di:

Bari, 27 giugno 2019. GIOVEDI’: l’anticiclone stazione sulla nostra Penisola determinando condizioni di tempo stabile e soleggiato anche su Molise, Puglia e Basilicata, salvo qualche annuvolamento diurno sulla dorsale. Temperature stabili o in lieve rialzo con punte nelle interne sino a 34/36°C, qualche grado in meno sulle coste adriatiche. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.

Venerdì 28 Giugno

Soleggiato e caldo ovunque

VENERDI’: l’anticiclone si rafforza ulteriormente sulle regioni meridionali garantendo così condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 4200 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto sino a mossi. Temperature in ulteriore rialzo con punte tra est Basilicata e Tavoliere oltre i 35°C.

Sabato 29 Giugno

Sole e clima ancora estivo

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati settentrionali; tesi settentrionali in intensificazione in quota. Zero termico nell’intorno di 4100 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da mosso a molto mosso.