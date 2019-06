Rodi Garganico, malore in mare: muore donna in vacanza

Di:

Tragedia questa mattina a Rodi Garganico, dove una donna anziana ospite del villaggio Santa Barbara è deceduta dopo aver avvertito un malore in acqua. Ad avvistare il corpo della bagnante galleggiare in mare a pochi metri dalla riva, sono stati due bagnini dello stabilimento hotel-residence ‘2 Pini’.

I due addetti al servizio si sono immediatamente precipitati in mare, hanno riportato la donna a riva e le hanno applicato dapprima le manovre di rianimazione polmonare, poi il defibrillatore in uso alla struttura turistica. Anche gli addetti alle operazioni di soccorso e la titolare dell’altro stabilimento vicino, il ‘Mulinello del Poeta’, si sono precipitati per prestare i primissimi soccorsi. Un ulteriore tentativo di salvare la donna è stato compiuto successivamente dai sanitari del 118 giunti alcuni minuti dopo in spiaggia. Per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare.

Fonte: Foggia Today