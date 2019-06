San Severo sfida la criminalità: antiracket , ‘daspo urbano’ e 20 poliziotti

Di:

San Severo, 27 giugno 2019. Regolamento comunale per istituire luoghi con divieto di stazionamento e conseguente daspo urbano, accelerazione procedure per le nuove sedi di Polizia locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza già deliberate dalle Amministrazioni competenti, sgombero de L’Arena con conseguente richiesta alla Regione di muoversi sul fronte delle foresterie per migranti; infine, avvio del percorso per la nascita, anche a San Severo, di una associazione anti-racket, come a Foggia e a Vieste.

Sono questi i principali contenuti del Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza tenutosi questa mattina nella città dei campanili su decisione del nuovo prefetto, Raffaele Grassi, alla presenza di tutte le forze dell’ordine e del sindaco Francesco Miglio.

Un momento “itinerante” per fare il punto evidentemente su San Severo alla luce anche degli arresti del 6 giugno scorso che hanno ipotizzato per la prima volta nella cittadina l’esistenza di un fenomeno criminale che va “professionalizzandosi”, assumendo connotazioni mafiose.

Fonte: Foggia Today